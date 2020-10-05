TBMM’ye ‘aileyi koru’ çağrısı! Aile STK’ları Ankara’ya yürüyor

Resul Ekrem Şahan Ankara

Gazetemiz Akit aracılığıyla 27’nci dönemin 4’üncü yasama yılına başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne çağrı yapan aile STK’ları, tehdit altında olan aile kurumunun korunması için TBMM’nin harekete geçmesini istiyor. Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği Başkan Yardımcısı Erol Şahin, şu anda erkeğin, aile kavramının dışına itildiğini belirterek “Aile Bakanlığının politikaları erkeğe hep negatif ayrımcılık biçiminde tezahür ediyor. Bu durum doğal olarak kadın-erkek dengesini bozuyor. Bakanlık bünyesinde Erkek Sorunları Genel Müdürlüğü kurularak Bakanlığın dengeli politikalar üretmesi gerekir. Şiddet uygulayan erkek, mağdur kadın olduğunda davaya müdahil olan Aile Bakanlığı, şiddet uygulayan kadın, mağdur erkek olduğunda davaya müdahil olmuyor. Bu açık bir cinsiyet ayrımcılığıdır. Bakanlığın mevcut yapısında Sosyal İnceleme Raporlarının erkek lehine düzenlenmesi mucize kabilindendir. Sadece kadının mağdur olduğuna dair çarpık algı ve uygulamalar düzeltilmelidir. Mağduriyetin cinsiyeti olmaz. Kadınlar tarafından bir erkek ya da çocuk vahşice işlenmiş bir cinayete kurban gittiğinde bakanlıkça hiçbir kınama açıklaması yapılmamaktadır. Bakanlıklar vatandaşları arasında cinsiyet ayrımcılığı yapmaz” dedi.

Ailenin parçalanmasına dur denilmeli!

Kamu spotlarında da sadece şiddet uygulayanların erkek olarak gösterildiğini aktaran Şahin, “Sadece ‘Kadına şiddete hayır!’ denilerek cinsel ayrımcılık yapmakla şiddet engellenemez. Kadın-erkek diye ayrışmadan ‘Şiddetin her türlüsüne hayır!’ anlayışı yerleştirilmelidir. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı iftira ve aileyi yıkım kanunu, süresiz nafakayla birlikte bir an önce iptal edilmeli, çocuk haczine son verilmeli, evlilikte zina TCK kapsamında suç olarak tanımlanmalı ve aile şerefi korunmalıdır. Yüzlerce mağdur grubunda dolaşan ve sosyal medyada binlerce paylaşılan bir video, evli kadınların nasıl bir fuhuş bataklığına sürüklendiği ve sonrasındaki cinnet ve cinayetler, muvazzaf hakim tarafından da görülmektedir. TBMM’ye çağrımız, aileleri parçalayan düzenlemeler ile kadına pozitif, erkeğe sürekli negatif ayrımcılık yapılmasına son verilerek aile şerefinin korunması için adım atılmasıdır” diye konuştu.

Ankara çıkarması yapacağız!

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Kurucusu İlhan Ergincan ise şunları söyledi: “Yıllardır süresiz nafaka sorunu için bakanlarımızın ‘çalıştık, çalışıyoruz’ sözleriyle yılan hikayesine dönen ve bir türlü çözüme kavuşmayan kanunlar, hâlâ mağdurları ezmekte, gelecek kaygısı taşımaları ile yeniden yuva kurmalarına engel olmaktadır. Adalet Bakanımızın ‘yasa yapıcı biz değiliz TBMM'dir diyerek sorumluluğu vekillere atması, bu konuda artık somut adımları vekillerin atması gerektiğini göstermiştir. 18 Ekim’de İstanbul’da valilik izninin ardından basın açıklaması yaparak adımlar atılmasını isteyeceğiz. Ardından partilerin genel başkanları ve vekillerle görüşmek için Ankara’ya yürüyeceğiz. Aile kurumunun ayakta kalması ve mağdurların sorunlarının çözümü için, yılmadan mücadele etmeye devam edeceğiz.”