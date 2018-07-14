TBMM’nin yeni Kamer Genç’i: Mahmut Tanal

HARUN SEKMEN/ İSTANBUL

Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin ilk meclis başkanı seçilenBinali Yıldırım’ın teşekkür konuşması sırasında sataşma içerikli sözler sarfeden CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, şımarıklıkları ve küstahlıklarıyla iyice haddini aştı.

Bir milletvekili ciddiyetinden ziyade provokatif söylem ve eylemleriyle tanınan Tanal, devlet aleyhtarı her oluşuma destek verdi.

FETÖ’nün yayın organlarının kapatılması esnasında örgüt militanlarıyla birlikte ciddi bir direniş gösterdi. Himmet adı altında örgüte toplanan paraları aklamak için kullanılan Bank Asya’nın kapatılma sürecinde de FETÖ’cülere destek verdi.

Öncülüğünü yaptığı korsan bir gösteriye müdahale eden kadın bir polisi ise darp etmeye kalktı. Milletin iradesine karşı ilk darbe girişimi olan Gezi Parkı eylemlerinde de çapulcu sürüleriyle en önde yer aldı. LGBTİ’li sapkın homoların da siyasi arenadaki temsilciliğini üstlendi.

Tanal’ın bunca bozgunculuğu ise milletvekilliği zırhına güvenerek yaptığı ifade edildi.