TBMM'den müjdeli haber! 310 milyon liralık ceza affedildi
TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti'nin torba kanun teklifinin "1 Ocak 2019'dan kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere verilen idari para cezasını affeden" maddesi kabul edildi.30 Mayıs 2019 Perşembe 18:19
TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti'nin torba kanun teklifinin "1 Ocak 2019'dan kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere verilen idari para cezasını affeden" maddesi kabul edildi.
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