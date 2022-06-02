  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem TBMM'den Avrupa'da yaşayan vatandaşlar için yeni adım
Gündem

TBMM'den Avrupa'da yaşayan vatandaşlar için yeni adım

TBMM Dilekçe Komisyonu, Avrupa'da yaşayan vatandaşların sorunlarını yerinde incelemek için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 19:52:00 -
TBMM'den Avrupa'da yaşayan vatandaşlar için yeni adım

TBMM Dilekçe Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığında toplandı. Komisyonun bugüne kadar yaptığı çalışmalar ile bundan sonra yapacağı çalışmalar hakkında bilgi veren Satır, yurt dışında yaşayan Türklerden de dilekçe aldıklarını söyledi. Bu dilekçelerde 'koruyucu aile' konusunun ön plana çıktığını belirten Satır, "Biz Başkanlık Divanı olarak yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarını yerinde incelemek üzere yurt dışında inceleme ziyaretleri yapmayı uygun gördük" dedi.

Komisyonda yapılan oylamada, Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkiye kökenlilerin sorunlarının araştırılması ve dilekçe hakkı kapsamında yürütülen parlamento çalışmaları konusunda yurt dışında yerinde inceleme yapılması, çalışma usul ve esaslarının Komisyon Başkanlığınca belirlenmesi kabul edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay