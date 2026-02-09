Dünya genelinde 17 milyon satarak rekor kırdı! Yeni Renault Clio Türkiye'de yollara çıktı

Kampanya kapsamında 200 bin liraya kadar 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanı da bulunuyor. İzmir'de düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan MAİS AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, Clio'nun yalnızca bir otomobil değil, Türkiye'de nesiller boyunca milyonlarca kullanıcının "yol arkadaşı" olduğunu belirtti. Tatoğlu, Türkiye otomotiv pazarının güçlü oyuncularından Clio'nun 2025 yılını lider tamamladığını aktararak, "Clio, Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nın yüksek üretim kalitesi ve ülkemizin sahip olduğu küresel mühendislik tecrübesiyle hayat buluyor." dedi. Yerli üretimin ve modelin gördüğü ilginin kendileri için gurur kaynağı olduğunu dile getiren Tatoğlu, "Yeni Clio, hem sadık kullanıcılarımızın kalbindeki yerini güçlendiriyor hem de yeni nesil otomobil severlerle güçlü bir bağ kuruyor. Clio ile kurulan bu güçlü bağın, Türkiye yollarında daha uzun yıllar devam edeceğine inanıyoruz." diye konuştu.