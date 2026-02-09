Dünya genelinde 17 milyon satarak rekor kırdı! Yeni Renault Clio Türkiye'de yollara çıktı

Markanın "duygusal teknoloji" tasarım dilini yansıtan yeni model, boyutlarındaki artışla dikkati çekiyor. Uzunluğu 66 milimetre artarak 4,12 metreye ulaşan Clio'da, genişlik 1,77 metre, aks mesafesi ise 2 bin 591 milimetre olarak ölçülüyor. Araca "Yakut Kırmızı" ve "Zümrüt Yeşil" renk seçenekleri eklenirken, "Beyaz", "Kaya Gri", "Mineral Gri", "Yıldız Siyah" ve "Demir Mavi" renkleriyle toplamda 7 farklı renk alternatifi sunuluyor. İç mekanda 10,1 inçlik çift ekran ve yeni direksiyon simidi kullanılırken, 48 renkli ortam aydınlatması ve "esprit Alpine" versiyonunda sunulan "Alcantara" döşeme seçenekleriyle kabin, modern bir kimliğe bürünüyor. Modelde, "Google Entegre OpenR Link" sistemi standart olarak geliyor. İlerleyen dönemde, Google'ın yapay zeka asistanı Gemini de sisteme dahil edilecek. Gemini, doğal sohbet yeteneği ve kesintisiz konuşma algılama özellikleriyle sürüş deneyimine yardımcı olacak.