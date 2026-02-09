İşin içinden çıkılamadı ve... Noa Lang için tazminat! Nereden çıktı şimdi bu?
Galatasaray'ın kanatlarına büyük bir güç getiren Noa Lang için flaş bir gelişme ortaya çıktı.
Galatasaray'ın kanatlarına büyük bir güç getiren Noa Lang için flaş bir gelişme ortaya çıktı.
Sözleşmesinde 30 milyon euro zorunlu satın alma maddesi bulunan Noa Lang için Galatasaray bu hakkını kullanmazsa Napoli'ye 2 milyon euro tazminat ödemek zorunda kalacak.
Galatasaray'ın ara transfer kadrosuna kattığı Noa Lang, Rizespor karşısındaki performansı ve kontratındaki ilginç detayla gündeme geldi.
Galatasaray yönetimi, Napoli'nin kapısını çaldığında "zorunlu satın alma" maddesi ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, riski azaltmak için Hollandalının sözleşmesine "tazminat maddesi" ekletti.
Gelen bilgilere göre Noa Lang'ın sözleşmesinde 30 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak Galatasaray eğer bu opsiyonu kullanmaktan vazgeçerse İtalyan ekibine 2 milyon euro tazminatı sözleşmeye ekledi.
Bu arada 30 milyon euro'luk madde tartışma oluşturdu... bazı Galatasaraylılar, Napoli’nin kurtulmak istediği oyuncu olduğun iddia ederek 15 milyon Euro'nun üzerinde ödenmemesini savunuyor. Lang’ın yeteneğine güvenenler ise "Barış Alper ve Noa Lang oynar. Leroy Sane yedek kalır" diyor. 30 milyon Euro'nun çok olmadığını iddia ediyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23