Turgay Ciner hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı
Gündem

Turgay Ciner hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı

Turgay Ciner hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı

Turgay Ciner hakkında Can Holding soruşturmasında verilen yakalama kararı kaldırıldı. Ciner'in şirketleri hakkında verilen kayyum kararı da daha önce kaldırılmıştı.

İngiltere merkezli WE Soda Ltd yönetimi, Türkiye’de devam eden ve Ciner Grubu bünyesindeki bazı şirketleri de kapsayan soruşturma süreciyle ilgili paydaşlarını bilgilendirmek amacıyla yeni bir açıklama yayımladı. Şirket tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, yargı süreci ve şirket yönetimlerine dair kritik gelişmelere yer verildi.

Açıklamada, Ciner Grubu’nun nihai hissedarı Turgay Ciner hakkında daha önce çıkarılmış olan yakalama kararının resmen kaldırıldığı bildirildi. Söz konusu kararın kalkmasıyla birlikte soruşturmanın seyri açısından önemli bir aşamanın geride kaldığı kaydedildi.

KAYYUM KARARI DA KALDIRILMIŞTI

Gelişmelerin bir diğer ayağı ise Park Holding A.Ş. ve bağlı iştiraklerini kapsıyor. WE Soda, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yürütülen kayyum yönetiminin sona erdirildiğini hatırlattı. Yapılan düzenlemeyle birlikte kayyum ataması yerini "denetim gözetimine" bıraktığı belirtilen açıklamada bu değişimin, Park Holding yönetiminin yeniden şirket yöneticilerine devredildiği, TMSF’nin ise yalnızca geçici bir denetim mekanizması olarak sürece dahil olacağı anlamına geldiği ifade edildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan kişilere yönelik son durum da paylaşıldı. Şirket, tutuklanan tüm şahısların herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin serbest bırakıldığına dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Park Holding’in sahibi Turgay Ciner hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 28 Eylül 2025’te yakalama kararı çıkarıldı. Söz konusu karar, “kara para” suçlamasıyla soruşturulmaya başlanan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen Can Holding dosyasında çıkarılmıştı.

Can Holding operasyonlarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama ve nitelikli dolandırıcılık" suçları yönünden yürütüldüğü açıklanmıştı.

