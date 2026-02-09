  • İSTANBUL
SON DAKİKA
İstanbul'a 'poyraz' freni: Akşam saatlerinde fırtına kapıda!
Yaşam

İstanbul'a 'poyraz' freni: Akşam saatlerinde fırtına kapıda!

İstanbul’a ‘poyraz’ freni: Akşam saatlerinde fırtına kapıda!

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi genelinde bu akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen şiddetli fırtına nedeniyle vatandaşları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine dayandırılan açıklamada, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde eseceği bildirildi. Yarın öğle saatlerine kadar sürecek fırtınanın; deniz ulaşımında aksamalara, çatı uçmalarına ve ağaç devrilmelerine yol açabileceği vurgulanarak "tedbirli olunması" istendi.

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde akşam saatlerinde etkili olması beklenen fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre Marmara'da rüzgarın, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, "Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

