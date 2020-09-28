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Aktüel TBMM'de yeni yasama yılı öncesi detaylı temizlik yapıldı
Aktüel

TBMM'de yeni yasama yılı öncesi detaylı temizlik yapıldı

Meclis, 65 gün aranın ardından yeni tip koronavirüs koşullarında 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlayacak - Meclis'te, genel kullanım alanları, TBMM Genel Kurul salonu, kulisler dezenfekte edildi, tüm koltukların antibakteriyel temizliği yapıldı, havalandırma sistemi gözden geçirildi, filtreler yenilendi

Yeniakit Publisher
2020-09-28 12:56:21 -
TBMM'de yeni yasama yılı öncesi detaylı temizlik yapıldı

TBMM (AA) - SİNAN USLU - Meclis, ara verdiği çalışmalarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) koşullarında 65 gün sonra yeniden başlayacak.

TBMM Genel Kurulu, 28 Temmuz'da girdiği tatili tamamlayarak, 27. Dönem 4. Yasama Yılı mesaisine başlamak üzere 1 Ekim Perşembe günü toplanacak.

Meclis, koronavirüs salgınına rağmen ihtiyaç duyulan düzenlemelerin hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdürecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un talimatları doğrultusunda, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan haftalar önce tedbir alınmaya başlanan Meclis'te, yeni yasama döneminde de çalışmalara, fiziksel mesafe, maske ve temizlik konularına gerekli özen gösterilerek devam edilecek.

Bu kapsamda Meclis'teki genel kullanım alanları, TBMM Genel Kurul salonu ve kulisler dezenfekte edildi. Meclis'teki tüm koltukların antibakteriyel temizliği yapıldı.

Meclis'in havalandırma sistemi gözden geçirildi ve filtreler yenilendi. Havalandırma sistemleri, yüzde 100 dış hava alacak konuma getirildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Meclis personeli ve milletvekillerine maske dağıtımı sürüyor.

Tedbirler kapsamında, TBMM'ye yeni dönemde de ziyaretçi kabul edilmemesi bekleniyor.

Milletvekillerinin basın toplantılarının açık alanda yapılmasına devam ediliyor.

TBMM yerleşkesi giriş noktalarında uygulanan termal kamera kontrol sistemine ek olarak, araçlı girişlerde araç içindeki herkesin "temassız alından ateş ölçer" cihazı ile ateş ölçümleri yapılıyor.



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