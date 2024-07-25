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Gündem TBMM'de yankılanan tokat sesi milletin gururu oldu!
Gündem

TBMM'de yankılanan tokat sesi milletin gururu oldu!

Yeniakit Publisher
2024-07-25 13:30:00 - 2024-07-25 13:30:35

AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu'nun DEM'li terör sevici Ali Bozan'a attığı tokadın görüntüsü sosyal medyada vatandaşlar tarafından gururla paylaşıldı.

Mersin'de PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan sloganı atıp, örgütün sözde marşı eşliğinde halay çeken zanlılara gözaltına alındıkları polis aracında "Ölürüm Türkiye'm" türküsü dinletildi.

TBMM kürsüsünde Türk polisini hedef aldı

Yaşananlara ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda konuşan DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, emniyet teşkilatını hedef aldı. Türk polisini "işkence" etmekle suçlayan Bozan, Abdullah Öcalan'ı övmenin bir suç olmadığını söyledi.

Yaptığı konuşmasıyla Meclis'i geren DEM'li Bozan partisinin terör örgütüyle olan yakınlığını bir defa daha ortaya koydu.

AK Parti milletvekillerine hakaret etti!

Ali Bozan AK Parti sıralarından yükselen itiraz seslerine de hakaretle karşılık verdi. DEM'li Bozan hem terör örgütünün sözcülüğünü yapıp hem de kendisini eleştiren AK Partililere "hırsızlar" diye hakaret etti.

Milletin gururu olan tokat sesi!

DEM'li terör sevici Bozan'ın provokasyonuyla TBMM'de tansiyon yükselirken, tartışmaya Adil Karaismailoğlu da katıldı. DEM'li Bozan'ın tahrikleri karşısında sabrı taşan Ali Karaismailoğlu Bozan'a Osmanlı tokadı attı.
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Terör sevici Ali Bozan yediği tokatla birlikte kaçacak yer aradı. Karaismailoğlu'nun DEM'li Bozan'a tepkisi sosyal medyada büyük destek gördü.

X kullanıcıları Osmanlı Tokadı hashtagh'i ile Karaismailoğlu'na destek verdi.

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