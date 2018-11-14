TBMM'de Torba teklifteki 5. madde kabul edildi

KHK ile ihraç edilen hekimlerin çalışmasına sınır getiren düzenlemede değişikliğe gidildi. TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti'nin sağlıkla ilgili düzenlemeler içeren yasa teklifinin tepki çeken 5. maddesi yeniden düzenlendi. Ak Parti'nin kabul edilen önergesine göre, KHK'lı hekimler SGK anlaşmalı özel hastanelerde çalışabilecek, raporları da geçerli olacak. KHK ile kamu görevinden çıkarılan veya güvenlik soruşturması sonucuna göre kamu görevine alınmayan yeni mezun hekimlerden, devlet hizmeti yükümlüsü olanlara 450 gün mesleğini yapma yasağı getirildi.