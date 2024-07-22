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Gündem TBMM'de Komisyonu'nda görüşülüyor! Başıboş köpeklere ilişkin yasada flaş gelişme
Gündem

TBMM'de Komisyonu'nda görüşülüyor! Başıboş köpeklere ilişkin yasada flaş gelişme

Yeniakit Publisher
2024-07-22 18:19:00 - 2024-07-22 18:25:26
TBMM'de Komisyonu'nda görüşülüyor! Başıboş köpeklere ilişkin yasada flaş gelişme

Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri komisyon toplantısında sürerken AK Parti kaynakları flaş bir gelişmeyi duyurdu.

Geçtiğimiz hafta gerginlikle başlayan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri Vahit Kirişci başkanlığındaki TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda tekrar başladı.

Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yasa tasarısında yeni bir gelişme yaşandı.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kanun teklifinden “ötanazi” kelimesi çıkarılacak. Bunun yerine teklife, “Veterinerlik Hizmetleri Kanunu’nun 9 Maddesi’nin 3. Fıkrası’nda yer alan hükümler uygulanır.” hükmü eklenecek.

Kaynak: İHA

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