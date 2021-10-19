TBMM'de kabul edildi: Mehmetçik'in görev süresi 1 yıl uzatıldı!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Mali ve Orta Afrika tezkeresi TBMM’den geçti

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Birleşmiş Milletlerin (BM), Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin, bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşmeleri düzenlendi.

Tezkerenin görüşmelerinden sonra yapılan oylamada, tezkerenin uzatılması kabul edildi.