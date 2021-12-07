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Siyaset TBMM'de ‘HDP kapatılmalıdır' tartışması
Siyaset

TBMM'de ‘HDP kapatılmalıdır' tartışması

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “HDP kapatılmalıdır. Tek sebebi de PKK’nın uzantısı olmasıdır” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 19:21:00 -
TBMM'de ‘HDP kapatılmalıdır' tartışması

TBMM 2022 bütçe görüşmeleri devam ediyor. TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile bağlı kuruluşların bütçeleri görüşüldü. Görüşmeler esnasında MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Anayasa Mahkemesi kararlarını eleştiren bir konuşma yaptı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise MHP Milletvekili Feti Yıldız'ın konuşmasını kendilerine yönelik sataşma olarak algıladı. Bunun üzerine MHP ile HDP Grup Başkanvekilleri arasında tartışma çıktı.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay şöyle konuştu:

“‘PKK sizi tükürüğü ile boğar' sözlerini kim söyledi? HDP'li vekiller. ‘Sırtımızı YPG'ye dayıyoruz' diyenler, ‘Apo'un heykellerini dikeceğiz' diyenler HDP'li vekiller. Daha önce de söyledim. HDP'yi PKK destekçiliği olarak söylemek eksikliktir. Siz PKK'nın bizatihi kendisi olmuşsunuz. Biz görüşlerimizi Anayasa Mahkemesi'ne yönelik söyleriz.”
Beştaş, MHP'nin bazı üyelerinin suç işlediklerini ve Anayasa Mahkemesi'nin üzerinde baskı kurmak istediklerini iddia ederek, MHP'nin giderek küçüldüğünü iddia etti.

Akçay, HDP'nin PKK'nın bir uzantısı olmasının ezikliği ile bu sözleri söylediğini belirterek, “HDP kapatılmalıdır. Tek sebebi de PKK'nın uzantısı olmasıdır. HDP'nin hiçbir iradesi yok. Kendi Yönetim Kurullarını, milletvekili adaylarını, Belediye Meclisi adaylarını bile kendi kurumsal yapısıyla belirlemeyip, Kandil tarafından belirlenen terör örgütünün uzantısıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi terörist hücresi değildir, olmayacaktır” dedi.

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