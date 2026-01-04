TBMM’de 2026’nın ilk mesaisi: Trafikten doğum iznine, aidatlardan hazine arazilerine 4 kritik yasa teklifi masada

Türkiye Büyük Millet Meclisi, kısa bir aranın ardından 2026 yılına hızlı bir giriş yapıyor. Yılın ilk mesaisinde gündem oldukça kabarık. Trafik güvenliğini bozan sürücüler için yeni ve sert cezalar kapıda beklerken, sosyal hayata dokunan devrim niteliğinde düzenlemeler de Meclis Başkanlığına sunuluyor. AK Parti tarafından hazırlanan paketlerde, yüksek site aidatlarına neşter vurulması ve çalışan kadınların doğum izninin 24 haftaya çıkarılması gibi toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren başlıklar öncelik taşıyor.

Meclis Genel Kurulu'nun ilk gündemi Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılacak değişiklik olacak. Teklif ile trafik düzenini bozanlara ağır yaptırımlar gelecek. Ayrıca site aidatlarından hazine taşınmazlarına, asgari ücret desteğinden kadınların doğum iznine kadar farklı alanlarda hazırlanan kanun teklifleri de gündemde olacak.

Meclis Genel Kurulu'nun ilk gündemi Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklikler öngören kanun teklifi olacak. Düzenlemeye göre, trafikte başka bir aracı ısrarla takip eden veya saldırı amacıyla aracından inen sürücülerin ehliyetleri 60 gün geri alınacak, araçları da 30 gün trafikten menedilebilecek. Drift, makas ve konvoy ihlalleri ile yol güvenliğini tehlikeye atanların ehliyetlerine de 60 gün el konulacak.

YÜKSEK SİTE AİDATLARINA DÜZENLEME GELİYOR

AK Parti, yeni yılda hazırladığı kanun tekliflerini de Meclis Başkanlığına sunacak. Bu kapsamda yüksek site aidatlarının önlenmesine yönelik düzenlemeye öncelik verilecek. Sitenin ihtiyaç duyduğu alanlarda önce proje onayı alınacak, ardından aidat belirlenecek. Yüksek aidattan rahatsız olan bina sakinleri, kat malikleri genel kuruluna itiraz edebilecek.

DOĞUM İZNİ 6 AYA ÇIKARILIYOR

Meclise gelmesi beklenen bir diğer konu ise hazine taşınmazlarının hak sahiplerine yönelik olacak. Düzenleme ile hakkını kaybedenlere yeniden başvuru süresi verilecek.

Kadınların doğum izninin artırılmasına yönelik teklifin de Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışan annelerin 16 haftalık doğum izni 24 haftaya çıkarılacak. Ayrıca, eşi doğum yapan babaların 5 günlük izni de memurlarla eşitlenerek 10 güne yükseltilecek.