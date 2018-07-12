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TBMM yeni başkanı Binali Yıldırım'dan ilk açıklama

Türkiye tarihine son Başbakan olarak geçen Binali Yıldırım, TBMM Başkanı seçildi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 18:31
TBMM yeni başkanı Binali Yıldırım'dan ilk açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 24 Haziran seçimlerinin ardından yeni başkanını seçti. Saat 14.00'te başlayan Genel Kurul'da 5 aday Meclis başkanlığı için yarıştı. İlk iki tur oylamada hiçbir aday 400 oy alamazken, oylama 3'üncü tura kaldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık seçimi için üçüncü tur sonuçları belli oldu. AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım 335 oyla TBMM Başkanı seçildi.

Teşekkür konuşması yapan Yıldırım şunları söyledi:

"ŞAHSIMI SEÇMENİZDEN DOLAYI SİZLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sayın Başkın değerli vekiller; Milletimize ülkemize hayırlı olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Şahsımı seçmenizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum.

"GAZİ MECLİSİMİZE BU DÖNEMDE ÖNEMLİ SORUMLULUKLAR DÜŞÜYOR"

Nice imkansızlıklar içinde, milli iradenin bağımsızlık ve egemenlik umuduyla ayağa kalkmasını sağlayan 1. Meclis üyelerini, başta ilk başkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını ve ecdadımızı en samimi duygularla yad ediyor, ruhları şad olsun diyorum. Gazi Meclisimize bu dönemde önemli görev ve sorumluluklar düşüyor.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 18:31
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  4. İzmir
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