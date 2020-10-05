TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan, Karaman'da akademik yıl açılış törenine katıldı

KARAMAN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Bizim gençlerimiz ümit vadediyor ve tüm dünyaya seslerini duyurabilecek konuma geldiler" dedi.

Elvan, 15 Temmuz Konferans Salonunda düzenlenen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) 2020-2021 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bilişim ve elektronik altyapısının hızla gelişmesiyle birlikte dünyanın, hızlı değişim ve dönüşüm sürecine girdiğini söyledi.

Bu hızlı değişim ve dönüşüm sürecine ayak uyduran toplumların ve ülkelerin, çok daha ümitli bir perspektifle yola devam ettiklerini ifade eden Elvan, şunları kaydetti:

"Ancak bu alanda uyum sağlayamayanlar ise belki hem gelir dağılımı açısından hem daha da fakirleşme, yoksullaşma açısından çok daha kötü bir konuma düşüyorlar. O nedenle bu değişim ve dönüşüm ayak uydurma son derece önemli. Türkiye olarak da önemli avantajlara sahip olduğumuzu düşünüyorum."

Gençlerle gurur duyulması gerektiğini belirten Elvan, "Elbette gençlerimizin de bazı eksiklikleri ve hataları söz konusu olabilir ama bizim gençlerimiz gerçekten ümit vadediyor ve tüm dünyaya seslerini duyurabilecek konuma geldiler." dedi.

Konuşmaların ardından KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül tarafından Elvan'a, KMÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda Fahri Doktora Unvanı verildi.

Törene, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karaman İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve üniversite personeli katıldı.

