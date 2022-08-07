TBMM personel alımı sınavı tarihi 2022:

TBMM bünyesinde 300 memur alımı yapılacak. Memur alımı sınavı için başvuruda bulunanlar ‘TBMM personel alımı sınavı ne zaman ayın kaçında yapılacak?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

TBMM personel alımı sınavı tarihi:

Yapılan açıklamada, “Kurumumuzun personel ihtiyacını karşılamak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre (300) personel alınması amacıyla açılan sınava geçerli başvuruda bulunan ve KPSS puanına göre sıralamaya giren adayların sözlü ve uygulama sınavları 29.08.2022-16.09.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Anılan Yönetmeliğin 12’nci maddesinin beşinci fıkrası gereğince uygulama sınavlarında adayların görevin gereğini yerine getirmedeki yeterliliklerinin tespitine ilişkin değerlendirme; mesleki uygulama becerisi ve mesleki bilgi kriterlerine göre yapılacaktır.

Sözlü ve uygulama sınavına katılacak adayların ekli listede belirtilen tarihte sınav saatinden en az on beş dakika önce TBMM Başkanlığı Ziyaretçi Kabul Salonu Bakanlıklar-Çankaya/ANKARA adresinde hazır bulunması ve sınava gelirken, nüfus cüzdanı (T.C. Kimlik Kartı), sürücü belgesi, pasaport, kurum kimlik kartı vb. T.C. Kimlik numarası içeren belgelerden en az ikisini yanında bulundurması gerekmektedir” denildi.

Sınava katılım hakkı kazanan adaylar listeye tbmm.gov.tr adresinden ulaşabilir.