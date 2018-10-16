TBMM önünde traktör paniği! Polis ateş açtı

TBMM önüne gelen bir traktör paniğe neden oldu. Atatürk Bulvarı üzerinde hareket eden bir traktör Ankara'da hareketli anlar yaşanmasına yol açtı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, TBMM önüne gelen bir traktör paniğe neden oldu. Atatürk Bulvarı üzerinde hareket eden bir traktör Ankara'da hareketli anlar yaşanmasına yol açtı.

Kent trafiğine girmesi yasak olan traktör bulvar üzerinde hareket ederken polisin müdahale etti. Ancak traktör sürücüsünün durmaması üzerine polis ateş açtı.

Traktör yine de yola devam ederken Meclis önüne geldiği sırada da burada bulunan polisler traktöre ateş açtı. Silah sesleri nedeniyle çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Ayrıntılar geliyor…