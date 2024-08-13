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Gündem TBMM olağanüstü toplanacak
Gündem

TBMM olağanüstü toplanacak

Yeniakit Publisher
2024-08-13 14:28:00 -
TBMM olağanüstü toplanacak

TBMM)Başkanı Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine; TBMM Genel Kurulu’nu 16 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine; TBMM Genel Kurulu’nu, Anayasa’nın 93'üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14:00'te toplantıya çağırdı.

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