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TBMM ne zaman açılacak? | Meclis 2019 açılış tarihi

EYT ve af tasarıları olmak üzere gündemdeki birçok konunun görüşüleceği TBMM'nin hangi tarihte açılacağı merak ediliyor. Resmi Gazete'de 18 Temmuz 2019 tarihli ve 1226 numaralı kararına göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19 temmuz 2019 Cuma gününde tatile girmişti. Vatandaşlar meclisin ne zaman açılacağını ve gündemdeki konuların ne zaman görüşülmeye başlayacağını öğrenmek istiyor. TBMM ne zaman açılacak? TBMM ne zaman açılacak? Meclis 2019 açılış tarihi ne zaman? TBMM toplantısı ne zaman saat kaçta? Meclis komisyonunda bekleyen tasarılar neler? İşte Meclis'in açılacağı tarih...

21 Eylül 2019 Cumartesi 13:55
TBMM ne zaman açılacak? | Meclis 2019 açılış tarihi

EYT ve af tasarıları olmak üzere gündemdeki birçok konunun görüşüleceği TBMM'nin hangi tarihte açılacağı merak ediliyor. Resmi Gazete'de 18 Temmuz 2019 tarihli ve 1226 numaralı kararına göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19 temmuz 2019 Cuma gününde tatile girmişti. Vatandaşlar meclisin ne zaman açılacağını ve gündemdeki konuların ne zaman görüşülmeye başlayacağını öğrenmek istiyor. TBMM ne zaman açılacak? TBMM ne zaman açılacak? Meclis 2019 açılış tarihi ne zaman? TBMM toplantısı ne zaman saat kaçta? Meclis komisyonunda bekleyen tasarılar neler? İşte Meclis'in açılacağı tarih...

TBMM ne zaman açılacak?

Genel kurulun 18 temmuz 2019 tarihi 105'inci Birleşiminde verilen karara göre; meclis 1 Ekim 2019 Salı günü açılacak.

TBMM toplantısı ne zaman saat kaçta?

Meclis 1 Ekim 2019 Salı günü saat 15:00'te toplanacak. TBMM’nin tatile girmesinin ardından 3600 Ek Gösterge, EYT, af yasası gibi konuların ne zaman görüşüleceği büyük merakla bekleniyor.

Meclis komisyonunda bekleyen tasarılar neler?

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veri Paylaşımına İlişkin İş Birliği Uygulama Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin Kanun Teklifi

Yeşil Kart Kullananlardan Katkı Payı Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi

2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Erzurum Havaalanının Adının Erzurum Nafiz Kotan Havaalanı Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi

Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kültür Enstitüsü Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Türkiye Cumhuriyeti Genel Kurmay Başkanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Tamamlayıcı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşgücü Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 13:55
  1. Erzurum
  2. Meclisin açılacağı tarih
  3. TBMM toplantısı ne zaman saat kaçta?
  4. Meclis komisyonunda bekleyen tasarılar
  5. Meclis komisyonunda bekleyen tasarılar neler?
  6. EYT
  7. Emeklilik
  8. TBMM ne zaman açılacak?
  9. TBMM açılış tarihi
  10. Meclis ne zaman açılacak?
  11. Meclis açılış tarihi
  12. Meclis
  13. TBMM
  14. Meclis ne zaman toplanıyor?
  15. Meclis ne zaman açılıyor
  16. Meclis ne zaman açılacak

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