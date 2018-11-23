TBMM Komisyonunda Albayrak-Şener karşılaşması!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sunum öncesi komisyona katılan milletvekilleriyle selamlaştı.

Berat Albayrak-Abdüllatif Şener karşılaşması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bu sırada CHP Milletvekili Abdüllatif Şener ile komisyonda karşılaştı. Eski partisine muhalefet eden Abdüllatif Şener'in Bakan Berat Albayrak'ı gördüğünde yaşadığı mahcubiyet, şaşkınlık ve endişe yüzünden okunurken o anı Sözcü gazetesinin fotomuhabiri yakaladı. Fotoğrafta, Şener'in endişeli bakışları siyaset gündemine damga vurdu.

