TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu medya temsilcilerini dinledi

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Komisyonun çalışmalarına devam ettiğini belirten Çalık, “Günümüzde uluslararası ve ulusal düzeyde alınan tüm önlemlere, tedbirlere rağmen şiddet, özellikle kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet; ekonomik gelişmişlik düzeyi, kültür, coğrafi alan, dini farklılıklar gösteren tüm toplumlarda maalesef yaygın olarak görülmeye devam ediyor. İnsan hakları sorunu olarak hepimizin gündeminde” diye konuştu. Çalık, özellikle kadına yönelik şiddetin, kamusal bir sorun olarak toplumun topyekun mücadele etmesi gereken bir alan olduğunu ifade ederek, bu nedenle toplumun konuya bakışı ve algısının, hayati önem taşıdığını vurguladı. Kadına yönelik şiddet sorununun çözümünde, toplumun meseleye olan bakışının doğru inşa edilmesinin önemine işaret eden Çalık, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle medyanın konuyu doğru şekilde ele alması ve uygun bir haber diliyle sunması, kamu algısının ve karar mercilerinin düşüncelerinin şekillenmesinde çok önemli. Geniş kitlelerde büyük etkisi olan medyanın, kadına yönelik şiddeti haberleştirirken sahip olduğu sorumluluğu dikkate alarak özenli bir haber dili kullanması, hepimizin en önemli temennisi. Toplum vicdanını derinden sarsan, hepimizin yüreğini kanatan kadına yönelik şiddet eylemleri toplumun ilgisini çekmesi sebebiyle medyada çok geniş yer bulmakta, toplumu korku ve infiale sürükleyebilmekte, saldırıya uğrayan kadınların kişisel haklarını maalesef çiğneyebilmekte; cinayetler başta olmak üzere, şiddet haberlerini toplumun sıradanlaştırarak algılayacağı şekilde sunabilmekte”

Komisyon medya temsilcilerini dinledi

Komisyonda, CNN Türk Ankara Haber Müdürü Elçin Ergün, Habertürk TV Ankara Temsilcisi Sibel Demirci Erdem, Halk TV Ankara Haber Müdürü Umut Yertutan ve NTV Ankara Haber Müdürü Uğur Şevkat görsel medya adına sunum yaptılar. Konuşmacılar, medya olarak kadına yönelik şiddetin önlenmesi adına haberleri hazırlarken dikkatli davrandıklarını, şiddetin özendirilmemesi için azami özen gösterildiğini söylediler.



Komisyon, öğleden sonra da Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve Yeni Akit Gazetesi Ankara Haber Müdürü Muhammet Kutlu’yu dinledi. Yazılı medya temsilcileri, kadına yönelik şiddetin önlenmesinin tüm toplumun ortak görevi olduğunda birleştikleri açıklamalarında, medya olarak da olaylara yaklaşım tarzının belirleyici olduğunu vurguladılar. Konuşmasına Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (SAS) veda hutbesinde kadınlara ilişkin bölümü okuyarak başlayan Yeni Akit Ankara Haber Müdürü Muhammet Kutlu, meselenin iyi ahlaklı, iyi insan olmakta yattığını belirterek, bunun için toplumun dini ve kültürel köklerine dönmesi gerektiğini söyledi. Kutlu, yasal düzenlemeler yapılırken de toplumun değer ve hassasiyetlerine bağlı kalınmasının çözümü kolaylaştıracağını vurguladı. Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, eğitimin önemine değinerek, kız çocuklarının iyi eğitimle kendi ayakları üzerinde durabilmesinin sağlanmasının önemine değindi. Sabah Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu yasal düzenlemelerle birlikte, toplumsal fikir birliğinin önemine değindiği açıklamasında, medyaya düşen sorumluluğun bilincinde olduklarını, çalışmalarını bu şekilde sürdürdüklerini kaydetti. Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, kendisinin de 3 kız çocuğu sahibi olduğunu belirterek, özellikle kız çocukları olduktan sonra yaşadığı kişisel bilinçlenmeyi anlattı ve bunun çalışmalarına ışık tuttuğunu ifade etti.

