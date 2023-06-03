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Gündem TBMM ilk oturumu sorunsuz şekilde tamamlandı!
Gündem

TBMM ilk oturumu sorunsuz şekilde tamamlandı!

Yeniakit Publisher
2023-06-03 01:05:00 - 2023-06-03 01:08:02
TBMM ilk oturumu sorunsuz şekilde tamamlandı!

TBMM Genel Kurulu’nda 28. Dönem milletvekillerinin yemin işlemi tamamlandı.

TBMM'nin yeni dönem ilk oturumunda düzenlenen yemin töreni sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüboğlu, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal yemin metnini yanlış okudukları gerekçesiyle tekrar okudular.

TBMM geçici Başkanı Devlet Bahçeli ziyaretçileri de zaman zaman alkış konusunda uyardı.

TBMM Genel Kurulu’nun ilk oturumunda ziyaretçi akını da yaşandı. 13 bin ziyaretçi TBMM’ye geldi.

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