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Aktüel TBMM girişinde Meclis personelini rehin almaya çalışırken yakalanan DHKP-C'li Mulla Zincir 23 yıl 42 ay, Eylem Yücel 22 yıl 42 ay hapse mahkum edildi.
Aktüel

TBMM girişinde Meclis personelini rehin almaya çalışırken yakalanan DHKP-C'li Mulla Zincir 23 yıl 42 ay, Eylem Yücel 22 yıl 42 ay hapse mahkum edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 13:19:59 -
TBMM girişinde Meclis personelini rehin almaya çalışırken yakalanan DHKP-C'li Mulla Zincir 23 yıl 42 ay, Eylem Yücel 22 yıl 42 ay hapse mahkum edildi.
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