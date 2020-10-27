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Aktüel TBMM Genel Kurulunda Meclis Başkanlığının Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamalarının telin edilmesine ilişkin Tezkeresi kabul edildi
Aktüel

TBMM Genel Kurulunda Meclis Başkanlığının Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamalarının telin edilmesine ilişkin Tezkeresi kabul edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 17:43:11 -
TBMM Genel Kurulunda Meclis Başkanlığının Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamalarının telin edilmesine ilişkin Tezkeresi kabul edildi
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