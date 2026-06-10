Metrobüste sim kart detayı Aynur'un katilinin yeni görüntüleri çıktı
Şişli'de 'Mezdeke' grubu dansçılarından Aynur Kanbur'u 10 yıl önce dansözlük yaptığı için öldürdüğünü itiraf eden katil zanlısı Bülent Gündüz'ün daha öncede hareketlerini beğenmediği gerekçesiyle bir kişiyi daha darbettiği belirlendi. Gündüz'ün evinde yapılan aramalarda uzun namlulu silahın yanı sıra gaz maskesi de bulundu. Ayrıca şüphelinin cinayeti işlemeden önce bindiği metrobüste cep telefonunu sim kartını çıkarıp kapattığı anlara ait yeni görüntüler gün yüzüne çıktı.