Metrobüste sim kart detayı Aynur'un katilinin yeni görüntüleri çıktı

BAŞKA BİRİNİ DE DARBETMİŞ Olaydan 10 yıl sonra gözaltına alınan ve cinayeti işlediğini itiraf eden ve olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan zanlı Bülent Gündüz'ün geçmişte de bir kişiyi "Hareketlerini beğenmedim" diyerek darbettiği belirlendi. Verdiği ifadesinde Kanbur'un yaşam biçimine değinen şüpheli, daha önce de bir kişiyi uygunsuz davranışları nedeniyle darbettiğini söyledi. EVİNDE UZUN NAMLULU SİLAH ÇIKTI Katil zanlısının Bülent Gündüz'ün evinde yapılan aramalarda uzun namlulu silahın yanı sıra gaz maskesi de bulundu. Polis ekipleri ele geçirilen malzemeler üzerinde inceleme başlattı.