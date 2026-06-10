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Metrobüste sim kart detayı Aynur'un katilinin yeni görüntüleri çıktı
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IHA Giriş Tarihi:

Metrobüste sim kart detayı Aynur'un katilinin yeni görüntüleri çıktı

Şişli'de 'Mezdeke' grubu dansçılarından Aynur Kanbur'u 10 yıl önce dansözlük yaptığı için öldürdüğünü itiraf eden katil zanlısı Bülent Gündüz'ün daha öncede hareketlerini beğenmediği gerekçesiyle bir kişiyi daha darbettiği belirlendi. Gündüz'ün evinde yapılan aramalarda uzun namlulu silahın yanı sıra gaz maskesi de bulundu. Ayrıca şüphelinin cinayeti işlemeden önce bindiği metrobüste cep telefonunu sim kartını çıkarıp kapattığı anlara ait yeni görüntüler gün yüzüne çıktı.

#1
Foto - Metrobüste sim kart detayı Aynur'un katilinin yeni görüntüleri çıktı

Şişli Fulya Mahallesi, Narçiçeği Sokak'taki evinin önünde 24 Mart 2016'da öldürülen 'Mezdeke' grubu dansçılarından Aynur Kanbur cinayetiyle ilgili başlatılan çalışmalar çok yönlü sürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda yeni detaylar ortaya çıktı.

#2
Foto - Metrobüste sim kart detayı Aynur'un katilinin yeni görüntüleri çıktı

BAŞKA BİRİNİ DE DARBETMİŞ Olaydan 10 yıl sonra gözaltına alınan ve cinayeti işlediğini itiraf eden ve olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan zanlı Bülent Gündüz'ün geçmişte de bir kişiyi "Hareketlerini beğenmedim" diyerek darbettiği belirlendi. Verdiği ifadesinde Kanbur'un yaşam biçimine değinen şüpheli, daha önce de bir kişiyi uygunsuz davranışları nedeniyle darbettiğini söyledi. EVİNDE UZUN NAMLULU SİLAH ÇIKTI Katil zanlısının Bülent Gündüz'ün evinde yapılan aramalarda uzun namlulu silahın yanı sıra gaz maskesi de bulundu. Polis ekipleri ele geçirilen malzemeler üzerinde inceleme başlattı.

#3
Foto - Metrobüste sim kart detayı Aynur'un katilinin yeni görüntüleri çıktı

OLAYDAN SONRA SİLAHLA YAKALANMIŞ Bülent Gündüz, emniyette verdiği ifadesinde cinayette kullandığı silahı denize attığını iddia etti. Şüpheliyle ilgili yapılan incelemede, cinayetten sonra üst aramasında ruhsatsız tabanca yakalandığı ve hakkında 'ruhsatsız silah taşıma' suçundan adli işlem yapıldığı da öğrenildi.

#4
Foto - Metrobüste sim kart detayı Aynur'un katilinin yeni görüntüleri çıktı

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI Çalışmaların devamında yeni görüntüler ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin incelemeye aldığı metrobüs içi güvenlik kamerası kayıtlarında, katil zanlısı Bülent Gündüz'ün cinayeti işlemek için Avcılar'dan metrobüse bindiği görülüyor. Metrobüste sağ başta bulunan koltuğu oturan zanlının bir süre yolculuk yaptıktan sonra cep telefonuyla işlem yaptığı ardından sim kartını çıkararak cihazı kapattığı görülüyor. HTS kayıtlarına göre şüphelinin telefonu bir gün boyunca kapalı kalmıştı.

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