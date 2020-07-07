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Aktüel

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı seçiminde ilk tur oylama başladı. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ile Tİ

Yeniakit Publisher
2020-07-07 16:16:24 -
TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı seçiminde ilk tur oylama başladı. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ile Tİ
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