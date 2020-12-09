TBMM Genel Kurulu'nda arbede! CHP'li Tanrıkulu çok ileri gitti
Bütçe görüşmelerinin devam ettiği TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında arbede yaşandı.
TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlığın 2021 bütçesi üzerine konuşurken AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında arbede yaşandı.
Tanrıkulu Bakan Gül'ün konuştuğu kürsüye yürüdü
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AHİM) kararlarından bahsederken CHP'li Sezgin Tanrıkulu, oturduğu yerden kalkarak, Bakan Gül'e tepki gösterdi. 'Enis Berberoğlu kararında neredeydiniz?' diye provokasyona soyunan Tanrıkulu, haddini aşarak Bakan Gül'ün konuştuğu kürsüye doğru yürüdü.
AK Partili Dağ da Tanrıkulu'nun üzerine yürüdü
Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri de tartışmaya dahil oldu. AK Parti’li Hamza Dağ'ın da CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun üzerine yürümesi üzerine arbede yaşandı. Araya giren milletvekilleri kavgayı engelledi. Verilen aranın ardından görüşmeler kaldığı yerden devam etti.