  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin, "Depremde Alınması Gereken Tedbirlerle İlgili Meclis Araştırması" açılmasına ilişkin ortak önerisi kabul edildi
Aktüel

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin, "Depremde Alınması Gereken Tedbirlerle İlgili Meclis Araştırması" açılmasına ilişkin ortak önerisi kabul edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-03 17:14:34 -
TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin, "Depremde Alınması Gereken Tedbirlerle İlgili Meclis Araştırması" açılmasına ilişkin ortak önerisi kabul edildi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Babacan'dan bomba itiraf!
Siyaset

Ali Babacan'dan bomba itiraf!

Kurduğu yeni parti halk tarafından rağbet görmeyen Ali Babacan, rotasını şaşırdığını itiraf etti. Solak medyaya konuşan Babacan “Çok şükür m..
Eğer doğru ise boşa kürek sallıyorlar! ‘Rusya’nın saldırısı, Türkiye’ye mesaj mıydı?’
Dünya

Eğer doğru ise boşa kürek sallıyorlar! ‘Rusya’nın saldırısı, Türkiye’ye mesaj mıydı?’

Pakistan kaynaklı bir gazetede yayınlanan analizde çarpıcı ifadeler yer aldı. Rusya’nın Suriye’nin İdlip ilinin kuzey bölgesinde düzenlediği..
Viyana'daki saldırı sonrası Türklere uyarı!
Dünya

Viyana'daki saldırı sonrası Türklere uyarı! "Evinizden çıkmayın"

Terör saldırısının ardından açıklamalarda bulunan Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, "Viyana'daki tüm vatandaşlara evlerinden çıkmamalarını, bu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay