TBMM (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu kurum ve kuruluşlarındaki işçilerin İş Kanunu hükümlerinden eşit şekilde yararlandığını belirtti.

TBMM Genel Kurulunda 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor.

Teklifin 3. maddesi üzerinde söz alan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP olarak bir vizyon projesi hazırladıklarını ifade ederek, "6 yaşında okula başlayan bir çocuğun fizik yapısına göre testler yapılacak. Çocuğun yeteneğine göre bir spor dalı veriyorsunuz. Aynı çocuğa bir tane de sanatsal bir şey yüklüyorsunuz, bir enstrüman çalabilir, tiyatro oynayabilir, sinema oynayabilir, folklor yapabilir. Hafta içi en az 6 saat o branşta spor yapacaklar ve o sanatsal faaliyeti sürdürecekler. Lise bittiğinde 12 sene spor ve sanat yapmış olacak. Bir 5 sene de üniversite koyduğunuz zaman, 23 yaşına geldiğinde 18 sene spor ve sanat yapmış olacak." dedi.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak'ın terör örgütü PKK ile mücadele kapsamında 1984'ten beri 1,5 trilyon dolar harcandığını söylediğini aktararak, "Bugün yaptığımız bütçenin yaklaşık 10 katı. Biz eğer çatışmalı sürecin önünü alabilirsek bu ülkeye birçok katkımız olur." dedi.

AK Parti'nin 2013 yılından onur duyması gerektiğini belirten Öcalan, "Sri Lanka modelini 2015'ten bu yana uygulamaya çalışıyorsunuz. 2014'te Milli Güvenlik Kurulunda alınan kararlar Sri Lanka modelini kendine örnek alan kararlardır. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Sri Lanka'da nasıl süpürme hareketiyle Sri Lanka devlet güçleri, Tamil halkının üzerinden geçtiyse, 80 bin civarında sivil katledildiyse, siz 2015'ten 2020'ye kadar bunu yapmaya çalışıyorsunuz." diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, bütçeyi kullanan iktidarların öncelikle şeffaf olması gerektiğini dile getirerek, "Milletin parasını gerçekten babalarının paraları gibi harcamaları lazım, kendi ceplerinden harcıyorlarmış gibi harcamaları lazım." dedi.

- "Ayrımcılığın farkındayız"

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Romanlar olarak her türlü ayrımcılığı ve bölücülüğü lanetlediklerini ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Romanlara karşı "kentsel dönüşüm" adı altında uyguladığı ayrımcılığın farkında olduklarını söyleyen Bekle, "Ege Mahallesi, Kuruçay, Tepecik, İkiçeşmelik Mahallesi, kısaca ne İzmir ne de hiçbir Roman mahallesi sahipsiz değildir. 21'inci yüzyılda İzmir'e çadır mühürleme gibi bir ayıbı yaşatan anlayış, şimdi mahallelerimizi rant kapısına çevirmeye yelteniyor. Buna müsaade etmeyiz. İzmir Büyükşehir Belediyesinin de bu hatadan döneceğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Söz alan CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, "İzmir'deki kentsel dönüşüm hakka, hukuka, adalete dayalı, kanunlara ve nizamlara dayalı. Herkesi, kiracıları dahi hak sahibi yaparak bir kentsel dönüşüm yapılıyor." dedi.

Roman mahallesinde kiracı olanlara dahi ev verildiğini söyleyen Purçu, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, karşılıklı anlaşarak bütün hak sahipleriyle oturarak, iş birliği yaparak, bir anlaşmayla kentsel dönüşüm yapıyor." diye konuştu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, AK Parti'nin 19 yıldır işçiye, emekçiye yararı olmayan bütçeler yaptığını ileri sürerek, bu bütçelerle yandaş firmaların, holdinglerin zengin edildiğini savundu.

- "Sosyal nitelikli harcamaların büyüklüğü 2021 yılında 81,2 milyar liraya ulaşacak"

Madde üzerindeki konuşmaların ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bütçenin engellilerin, işsizlerin, iş arayanların, memurların, emeklilerin, kadınların, yardıma muhtaç olan bütün vatandaşların bütçesi olduğunu vurgulayan Selçuk, "Bütçeyi bu kadar değersizleştirmek ve bütçenin vatandaşa ait olmadığını söylemek, milletin iradesini yok saymaktan başka bir şey değil." dedi.

Bakan Selçuk, 2021 yılı bütçesinde temel önceliğin, toplanan bütün gelirlerin vatandaşlara hizmeti esas alan bir anlayışla kullanılması olduğunu dile getirerek, "2021 yılı bütçesinde sosyal adaletin daha da perçinlenmesi amacıyla eğitim alanında, sağlık alanında ve sosyal nitelikli harcamalar için ayrılan kaynağı artırıyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumunun sağlık harcamaları düşüldüğünde ayrılacak kaynak 238 milyar liraya ulaşmış durumda. Sosyal nitelikli harcamaların büyüklüğü 2021 yılında 81,2 milyar liraya ulaşacak. Yine, eğitim çok öncelikli konumuz olduğu için 211 milyar lirayı aşmış durumda ayrılan kaynak." diye konuştu.

- "Sosyal koruma harcaması 542 milyar lirayı aştı"

Sosyal yardım kapasitesinin bu sene 70 milyar lirayı aşacağını kaydeden Selçuk, sosyal koruma harcamasının da 542 milyar lirayı aştığına dikkati çekti.



Selçuk, "Sosyal koruma anlamında olsun, sosyal yardım alanında olsun bütün kaynaklarımızı vatandaşlarımızın hizmetinde kullanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, kamu kurum ve kuruluşlarındaki işçilerin İş Kanunu kapsamında iş güvencesi hükümlerinden eşit şekilde yararlandığını belirterek, "İşçilerimiz geçerli olmayan bir sebeple işten çıkarıldıkları zaman işe iade kararı verilir. İşe iade kararı mahkemece verildikten sonra da işverenin işçiyi bir ay içinde işe başlatma ya da iade etmemenin tazminatını ödeme gibi bir hakkı var. Bunu kullanabilir. İş Kanunu'nda kesin işe iade yok ama işe iade etmemenin karşılığında ödemesi gereken bir tazminat söz konusu." ifadelerini kullandı.

- AK Parti ile HDP arasında "Sri Lanka modeli" tartışması

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, terör örgütüyle hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde mücadele edildiğini kaydetti.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın "Sri Lanka modeline" ilişkin sözlerini hatırlatan Özkan, "Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Eğer biz, bu coğrafyanın yeniden refah, özgürlük, barış ve demokrasiyle neşvünema bulmasını istiyorsak bu dili terk etmemiz gerekiyor." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Sri Lanka modelinin hiçbir ülkede uygulanmaması gereken bir model olduğunu söyleyerek, "Dilimizi yapıcı kılalım. Bu Meclis çözüm yeridir. Bu Meclis'te eğer çözebilirsek hiçbir şeye gerek kalmaz." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, hiçkimsenin "Herkesi öldüreceğiz." demediğini, bu ifadeyi kullanmanın Türk Ceza Kanunu'na göre nefret suçu olduğunu dile getirdi. Özkan, "Bir ortaklaşma olacak, bu ülkenin barışına destek vereceksek öncelikle terörle arasına herkes çizgi çekecek, terör örgütüne 'terör örgütü' diyecek. Avrupa'ya Türkiye'yi şikayet etmekle üzerinin kapatılacağını zannediyorsanız asla bunu başaramayacaksınız." dedi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından teklifin 3. maddesi kabul edildi.

