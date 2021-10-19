TBMM Genel Kurulu toplandı

Genel Kurulda gündem dışı söz alan AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, vefatının 18. yılında Aliya İzetbegoviç'i andı.

İzetbegoviç'in, erdem abidesi bir şahsiyet olduğunu, yaşadığı dönemde Türkiye ve Bosna arasındaki iletişimin güç kazandığını, istiklal ve istikbal sevdalısı iki necip milletin, nice hayırlı hizmetler yaptığını ifade eden İşler, şunları kaydetti:

"Aliya, İslam dünyasının yetiştirdiği ender mütefekkirlerden birisidir. İslam dünyasının içine düştüğü bölünmüşlüğü ve parçalanmışlığı kendisine dert edinmiş, kafa yormuş ve bu konuda Avrupa'da yetişmiş bir entelektüel olarak ciddi analizlerde bulunmuştur. Avrupa'nın ortasında yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Bosna halkı onun bilgeliği, ahlaki liderliği, askeri dehası ve medeniyet tasavvuru sayesinde zorlukları aşmış, yaşama inancını ve istiklalini kazanmıştır."

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur da Hatay'ın ekonomik sorunlarına değindi.

İktidarın, Hatay'ın gelir kapılarını bir bir kapattığını ileri süren Güzelmansur, "İktidarın Hatay'a 20 yıldır üvey evlat muamelesi yapması nedeniyle takipteki alacaklar bakımından Hatay 81 il içerisinde 3'üncü il oldu. İktidarın üreteni değil rantçıyı sevmesi yüzünden Hatay'da kayıtlı çiftçi sayısı yüzde 70 azaldı. Suriye krizi öncesinde Hatay'da 14 bin tır varken, sınır kapıları kapanınca bu sayı 8 bin 700'e düştü. İktidarın aymaz göç politikası Hatay'ın demografik yapısını değiştirdi." ifadelerini kullandı.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ise çiftçilerin desteklenmesine ilişkin konuştu.

Küresel ısınmanın olumsuz etkilerinden en fazla Türkiye çiftçisi ve üreticisinin zarar gördüğünü anlatan Öztürk, "Eldeki imkanlarla yapılması gerekenlerin bir kez daha gözden geçirilmesi yerinde olacaktır. Çünkü ertelenen çiftçi borçlarının bir kısmının ödemeleri ekim ayı sonu itibarıyla tekrar başlayacaktır. Şu zorlu günlerde hükümetin çiftçilere yönelik attığı adımlar ve aldığı kararlar yerindedir. Geçen hafta MHP'nin de desteği ile çıkarılan kanunla çiftçilerimize yapılan destek ödemelerindeki vergi de kaldırılmıştır. Üretim maliyetlerinin aşağı çekilmesi yönünde atılacak adımlar da çiftçilerimizin beklentisidir. Ekim alanlarımızı büyütmek ve güçlendirmek zorundayız. Tarımsal üretim planlamasına ciddi kafa yormalıyız." değerlendirmesinde bulundu.