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Aktüel TBMM Genel Kurulu, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna 3 üye seçti
Aktüel

TBMM Genel Kurulu, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna 3 üye seçti

Yeniakit Publisher
2020-10-07 00:15:27 -
TBMM Genel Kurulu, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna 3 üye seçti

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna 3 üye seçimi gerçekleştirildi.

Gizli oylamayla yapılan seçimde, AK Parti kontenjanından Ayşenur Kurtoğlu, CHP kontenjanından Tamer Aksoy ve HDP kontenjanından Bayram Arslan, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun yeni üyeleri oldu.

Öte yandan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Toplumsal Barış ve Demokrasinin Tesisi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınması önerisi kabul edilmedi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, alınan karar gereğince, bugün saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

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