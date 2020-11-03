TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda, bütün parti gruplarının ortak önerisiyle, depreme karşı alınabilecek tedbirlere ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

AK Parti'nin, Genel Kurulun çalışma günleri, gündem ve saatlerine ilişkin grup önerisi görüşüldü.

Grup önerisi üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, İzmir'deki depremin herkesin yüreğini yaktığını belirterek, kamu kurumları ve özel sivil toplum kuruluşlarının dünyada emsali görülmemiş arama kurtarma çalışmalarına imza attığını söyledi. Özkan, arama kurtarma ekiplere, İzmirli vatandaşları hayata döndürme gayretleri için teşekkür etti.

Özkan, depremde hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlar için şifa diledi.

Bütün siyasi partilerin ortak grup önerisinin kabul edilmesiyle, birlik ve beraberlik içinde mesafe katedileceğine inandığını dile getiren Özkan, AK Parti Grubu'nun önerisiyle istihdama yönelik kanun teklifinin görüşmelerine başlanacağını söyledi.

Özkan, kanun teklifinin vatandaşların ihtiyacı olan yasal düzenlemeleri içerdiğini, vergi borçlarının yapılandırılacağını belirterek, düzenlemeyle evde üretilen ürünlere vergi istisnaları tanınacağını, ayrıca gazetecilere ilişkin fiili hizmet süresi zammıyla ilgili düzenlemenin de hayata geçirileceğini bildirdi.

AK Parti'li Özkan, "Bugün İzmir ile ilgili deprem araştırma önergesini birlik ve beraberlik içinde bütün siyasi parti gruplarıyla nasıl hayata geçiriyorsak, vatandaşlarımızın beklentisi, gençlerimizin arzusu olan, salgınla mücadele süreci içinde vatandaşlarımızın üretim, istihdam ve ihracat kabiliyetini artıracak olan yasal düzenlemenin görüşülmesine başlanılması noktasında bütün siyasi parti gruplarından destek bekliyoruz." dedi.

- "Gariban çocuklarının borçlarını silseniz ne olur?"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İzmir'de enkazdan sağ çıkarılan vatandaşlar için çok sevindiklerini ancak çok sayıda kişinin depremde hayatını kaybettiğini ifade etti.

Bugün Genel Kurul öncesi Danışma Kurulunda yaptığı konuşmada, deprem konusunda araştırma komisyonu kurulmasının bugün ele alınmasını, kanun teklifine yönelik görüşmelerin yarın yapılmasını istediğini aktaran Türkkan, "Ama AK Parti 'hayır' dedi. 'Bu vatandaşların kıdem tazminatlarının üzerine çökmeye niyet ettik. Bugünden başlayalım.' Niye? Yarın çökmeye devam ederdiniz, bugün depremi konuşurduk. KYK borçlarını erteleyelim. 5 milyar lira öğrencilerin KYK borcu var. Kalyon İnşaat'a 9,5 milyar lira verdiğiniz vergi indiriminin yarısı kadar. Gariban çocuklarının borçlarını silseniz ne olur? Bu öğrenciler biraz daha nefessiz kalsınlar, çökelim üstlerine. Çocukların nefes alacak hali yok. Taksitlendirseniz ne olur, alamazsınız." diye konuştu.

Ekonomik kriz yaşandığını ve babaların evlerine mahçup gittiğini savunan Türkkan, "Siz 200 gram hamura bağladınız. Vatandaşın halini artık göremiyorsunuz, bütün sıkıntı orada. 2002-2007 arasında ciddi anlamda iyi işler yapan AK Parti, ne zamanki ciddi anlamda parayla tanıştı milleti unuttu, milletin dertlerini yok saydı." dedi.

- "Komisyon, TBMM tarafından idareye bir projeksiyon sunma imkanı verecek"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da TBMM'de 10 yıl önce deprem araştırma komisyonu kurulduğunu, bugün de bütün parti gruplarının ortak önergesiyle depremin araştırılması, çözüm önerilerinin ortaya konulması amacıyla çalışma yapacaklarını söyledi.

Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığına işaret eden Akçay, ülkede can kayıplarına yol açan çok sayıda deprem yaşandığını dile getirdi.

Yakın zamanlarda meydana gelen depremleri sıralayan Akçay, "2010 yılında Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuştu. Temmuz ayında raporunu Meclis Başkanlığına vermişti. Önemli tavsiye, öneriler ve çözüm yolları gösterilmişti. Aradan geçen 10 yıl içinde önemli bir kısmının yerine getirildiğini de görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Akçay, depreme yönelik bilgilendirme ve bilinçlenmeden araştırma çalışmalarının yürütülmesi ve risklerin belirlenmesine kadar birçok çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Bu kuracağımız Komisyon da aynı zamanda bunun muhasebesini çıkarma, mukayese etme, yeniden değerlendirme ve çözüm önerilerinin de tekrar somut olarak TBMM tarafından idareye bir projeksiyon sunma imkanı verecektir." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, depremin büyüklüğü konusunda kurumların farklı açıklamalar yaptıklarına işaret ederek, "0,3 bize küçük gelebilir ama çok önemli bir farktır." ifadesini kullandı.

İzmir'in uzağındaki bir noktada meydana gelen bu depremin Bayraklı'da tahribatı olduğunu söyleyen Oluç, alınması gereken çok acil önlemler bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye'de meydana gelen depremlerin sonucunda neden vahim tabloların ortaya çıktığının belirlenmesi gerektiğini ifade eden Oluç, "Gümbür gümbür gelmekte olan İstanbul depremi var ki bunun tartışılması ve alınması gereken önlemlerin tartışılması çok büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Oluç, TBMM'de 10 yıl önce kurulan komisyonun çalışmalarının güncellenmesi ve "cezasızlık uygulamalarının" ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

- "Önemli ama maalesef gecikmiş bir adım"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de daha önce farklı siyasi parti gruplarının deprem konusunda önergeler sunduklarını belirterek, "Nihayet bu konuda bir komisyon kuracağız. Bir tespit yapmak lazım, bu önemli ama maalesef gecikmiş bir adım. Bundan önce 58 kez 'deprem araştırılsın' diye verilen önergelerin gündeme alınmadığı ya da reddedildiği gerçeğini hatırlatmak ana muhalefet sorumluluğuyla boynumuzun borcu." dedi.

Özel, iktidarın, büyük acılar yaşandıktan sonra çalışmaları başlattığını savundu.

AK Parti Grubu dışındaki siyasi parti gruplarının grup önerilerini çektiğini dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Onlar çekemiyor çünkü bu komisyon kurulduktan sonra işçinin kıdem tazminatına, esnek çalışma modelleriyle 50 yaşından büyük 25 yaşından küçük işçilere 'at imzayı, tazminatsız çalışacaksın', bu parlamentoda kıdem tazminatsız çalışanlara yönelik ayıbı ortadan kaldırmak boynumuzun borcuyken, Türkiye'de 50 yaşından büyüklerle, 25 yaşından küçük herkesi bu cenderenin içine sokmak istiyorlar. Bunu torba yasa ilüzyonuyla yapıyorlar. 'Yapılandırma var, vatandaş borçlu, bekliyor.' Getireydiniz 2 maddelik kanunla, hep beraber konuşmadan destek vereydik. Süre uzatımları varsa, getirin 3 maddelik kanunla, konuşmadan destekleyelim. Ama 51 maddelik kanun. Etrafta şeker, yapılandırma, süre uzatımı; içerde zehir, kıdem tazminatına el atma. Fırsatçılığın zamanlaması da daha enkaz kaldırma çalışmaları sürerken."

Özel, İzmir'de yapı stoğunun hemen değerlendirilmesi ve evlerine girebileceklerin belirlenmesi gerektiğini belirterek, deprem tedbirleri konusunda yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğine gidilmemesi halinde çözüm üretilemeyeceğini öne sürdü.

Konuşmaların ardından Genel Kurulda yapılan oylamada, AK Parti'nin grup önerisi kabul edildi.

Buna göre, Meclis bugün İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak. "Temel Kanun" olarak görüşülecek kanun teklifinin görüşmelerinin, 5 Kasım Perşembe günü tamamlanamaması halinde, 6 Kasım Cuma günü de mesai yapacak.

Öneriye göre, Genel Kurul, 10,11,12,17,18,19,24,25 ve 27 Kasım'da toplanarak, saat 24.00'e kadar çalışmalarını sürdürecek.



TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin, "Depremde Alınması Gereken Tedbirlerle İlgili Meclis Araştırması" açılmasına ilişkin ortak önerisi kabul edildi.

Öte yandan, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un "Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin doğrudan gündeme alınması önerisi kabul edilmedi.