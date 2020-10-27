TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan Genel Kurul'da İYİ Partinin "Hayvancılığın sorunları" grup önerisi görüşüldü.

İYİ Parti adına söz alan Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Türkiye'nin bir tarım ülkesi olduğunu belirterek son yıllarda izlenen olumsuz tarım politikası nedeniyle neredeyse her üründe ithal eder duruma gelindiğini savundu.

Yokuş, artan maliyetler nedeniyle üreticilerin zarar ettiğini ve bu yüzden de vatandaşların tarım sektöründen kaçarak başka sektörlere yöneldiğini belirtti.

Hayvancılıkla uğraşan üreticilerin de borçlarını ödeyemediklerini, devletin bu borçları silmesi gerektiğini dile getiren Yokuş, üreticilerin sorunlarının çözülmesi için kapsamlı bir desteğin sağlanmasını istedi.

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının pandemiye karşı her türlü önlemi aldığını, Türkiye'nin AB ülkeleri arasında toplam hayvan varlığında birinci sırada olduğunu söyledi.

Çivitcioğlu, büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısının her geçen gün arttığını ve bunun da AK Parti iktidarlarının bir başarısı olduğunu vurguladı.

Salim Çivitcioğlu, çiğ süt destekleme fiyatının artırılarak üreticilere destek verildiğini de belirtti.

Partisinin "Grip Salgını"na ilişkin grup önerisi üzerine söz alan HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, Sağlık Bakanlığının pandemi sürecini iyi yönetemediğini ve tüm uyarılarına rağmen grip aşısını zamanında temin edemediğini savundu.

Eksik, İngiltere, Almanya, Yunanistan ve İran gibi ülkelerin grip aşı stoklarını tamamladıklarını ancak Türkiye'nin bu konuda gereken adımları atmadığını ileri sürdü.

CHP'nin "Suudi Arabistan'ın Türk mallarını boykot kararına" ilişkin grup önerisi üzerine CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında çok eskiye dayalı bir dostluk olduğunu, her iki ülke arasındaki ticaretin 6 milyar dolara ulaştığını ama son birkaç yıldır Türkiye'nin bu ülkeyle siyasi kriz yaşadığını belirtti.

Türk mallarının gümrüklerde tutulduğunu, Arabistan'da birçok firmanın Türk markalarını kullanmayacaklarına yönelik bir tutum ortaya koyduğunu ifade eden Güzelmansur, bu durumdan Türk firmalarının çok büyük zarar ettiğini kaydetti.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan da resmi olmayan ambargo söylemlerini takip ettiklerini, Türkiye'nin Suudi Arabistan'la olan tarihi bağlarının, ortaya çıkan sorunları giderecek güçte olduğunu söyledi.

Hükümetin konuya kayıtsız olmadığını dile getiren Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümetin ilgili birimlerinin konuyu takip ettiklerini vurguladı.

İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

AK Parti'nin TBMM'nin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi görüşülerek kabul edildi.

Kabul edilen öneriye göre Genel Kurul, Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin bugün bitmemesi durumunda, 28 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te toplanacak.