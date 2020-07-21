TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda, CHP ve HDP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, HDP'nin, "20 Temmuz 2015'te Suruç'ta yaşanan patlamanın tüm yönleriyle araştırılması" ile ilgili verdiği araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, 20 Temmuz 2015'te Suruç'ta insanlığa ve gençliğe karşı bir suç işlendiğini söyledi.

"Suruç'taki katliam oyununun yönlendiricilerinin tespit edilmesi" gerektiğini belirten Bülbül, "Kimler rol almıştır? Kimlerin rolü gizlenmiştir? Polisleri kim katletmiştir? Neden bu dosyanın üzeri kapatılmıştır? Bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkarmanın olanağı vardır. İnsanlığa, gençliğe, annelere karşı işlenen bir suçun ortadan kaldırılması, en azından hukuki sübuta erdirilmesinin olanakları vardır." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "20 Temmuz'da Suruç'taydım, insan hakları ihlalleri mücadelesinde geçirdiğim en ağır travmalardan biriydi. Gittiğimde henüz ağır bir kan kokusu vardı. O, ağır kan kokusu halen de burnumun ucunda." dedi.

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Türkiye'deki terör eylemlerinden birinin, 20 Temmuz 2015'te Suruç'ta yaşandığını söyledi.

Dülger, "Hepimizce belki bilinmeyebilir ama bilmesi gerekenler tarafından bilinir ve kayıtlarda da olduğu için söylüyorum, bir terör örgütüne müzahir, bir sivil toplum kuruluşunun düzenlediği, kendilerinin deyimiyle Kobani, esas sahiplerinin sözüyle Ayn el Arap denilen topraklarda şu cümleyi kullanarak bir seferberlik başlatmışlardır, 'Beraber savunduk, beraber inşa edeceğiz.' Oysa hepimiz biliyoruz ki o günlerde orada kantonlar kurulmaya çalışılmıştı." diye konuştu.

Oylama sonrası HDP grup önerisi kabul edilmedi.

- "Milyonlar iş aramaktan dahi vazgeçiyorlar"

Daha sonra CHP'nin "ekonomik ve sosyal eşitsizliklerin araştırılması" konusunda verdiği araştırma önergesinin, bugün görüşülmesine dair grup önerisi ele alındı.

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Türkiye'de son 1 yılda Türkiye'de ağır bir umutsuzluk hali olduğunu savundu.

Nüfus 1 milyon 59 bin kişi artmışken iş gücünün yani çalışabilir olup da çalışmaya istekli olanların sayısının 3 milyon 13 bin kişi azaldığını söyleyen Böke, "Milyonlar bu düzenden artık umudunu kaybetmişler. İş aramaktan dahi vazgeçiyorlar. Bundan daha ağır bir ekonomik kriz olabilir mi? Kriz var mı, yok mu sorusunun yanıtı burada yatıyor. Çalışabilir durumda ama iş dahi aramaktan vazgeçmiş durumda milyonlar." dedi.

Düzenin, ağır bir adaletsizlik yarattığını ileri süren Böke, "Bireye 'Ne yaparsam yapayım olmaz.' dedirten düzeni değiştirip bireye 'Ben, ben olduğum için hakkım olarak yapabilirim.' dedirtecek ve onunla dayanışan 'Birlikte yaparız.' diyen güçlü bir sosyal devleti biz mutlaka kuracağız. Nasıl derseniz? Ekonomi beyaz olacak, içinde yolsuzluk olmayacak, kirli ilişkiler olmayacak, şeffaf olacak, halkın parası halk için kullanılacak." ifadelerini kullandı.

- "Pandemi nedeniyle küresel ekonominin sarsıldığı bir gerçek"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, hükümetin, sosyoekonomik politikalar hakkında bütüncül bir yaklaşımda olduğunu belirtti.

Günay, sosyal hareketliliği kapsayıcı büyüme ve kapsayıcı kalkınma çerçevesinde daha geniş ve bütüncül bir yaklaşımla ele aldıklarını dile getirdi.

"Pandemi nedeniyle küresel ekonominin sarsıldığı bir gerçek. Yorum yaparken lütfen bu gerçeği de göz önüne alalım" diyen Günay, dünyanın sosyoekonomik açıdan çok sıkıntılı bir dönem geçirdiğine dikkati çekti.

Günay, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hükümetin, 11. Kalkınma Planı, ekonomik istikrar kalkanı ve sosyal koruma kalkanı politikalarını uygulaması sonucu bu zorlu süreçten daha da güçlü çıkacağını belirtti.

CHP grup önerisi kabul edilmedi.

- İstihdama ilişkin kanun teklifi gündemin ön sırasına alındı

Bu arada Genel Kurulda, AK Parti'nin, Meclisin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi görüşüldü.

Kabul edilen grup önerisine göre, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, gündemin ikinci sırasına alındı.

Uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına ilişkin 3 kanun teklifi, gündemin ön sıralarına alındı.

Genel Kurulda daha sonra İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa İlişkin Kanun Teklifi'nin, doğrudan gündeme alınması önerisi kabul edilmedi.

Grup önerilerinin görüşmelerinin tamamlanmasından sonra Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.



