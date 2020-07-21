TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, kadına şiddete karşı cezaları artırdıklarını, yaptırımlar getirdiklerini belirterek, "Ancak tüm bunlara rağmen şiddeti önlemek için özel bir gayrete ihtiyaç var; birbirimize saldırmak yerine birlikte kafa yoralım." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Kocaeli'de yaptığı yatırımlar"; HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik "Iğdır'ın sorunları" ve CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer "İstanbul Sözleşmesi"yle ilgili gündem dışı konuştu.

Milletvekillerinin yerinden söz almasının ardından, grup başkanvekilleri gündemdeki konulara ilişkin görüşlerini açıkladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, yüreklerinin bu kez Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin için yandığını ifade ederek, Gültekin'e Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diledi.

Dervişoğlu, "Kadınların hala şiddete maruz kalıyor ve öldürülüyor olması içimizi kanatmaktadır. İktidar, İstanbul Sözleşmesi'nin hükümlerini derhal uygulamaya geçirmeli ve kadınların mağduriyetine son verecek önlemleri almalıdır." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, geçen hafta şehit olan güvenlik kuvvetlerine Allah'tan rahmet diledi.

Akçay, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün ve daima KKTC'nin ve meşru davasının savunucusu ve destekçisi olacağını vurguladı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla "Karaoğlan"ı, Necmettin Erbakan'ı minnet ve rahmetle andıklarını belirtti ve şehitlere rahmet, yaşayan gazilere şükranlarını sunduklarını söyledi. Özel, "Ecevit'in, 'Biz milliyetçiliği Kıbrıs'ın Beşparmak Dağları'na yazmış bir hareketiz' sözünün altını kalın kalın çiziyoruz." dedi.

Muğla'nın Ula ilçesinde Pınar Gültekin'in cansız bedeninin bulunduğunu anımsatan Özel, "Bu vahşi cinayeti lanetliyoruz. Kadın cinayetlerinin son bulması için siyaset üstü ve parlamenter kararlılıkla ortaya konmuş İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkılması gereğinin bir kez daha altını çiziyoruz. Parti farkı gözetmeksizin İstanbul Sözleşmesi için direnen tüm kadın siyasetçileri sonuna kadar destekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Özel, "OHAL kafası, AK Parti kafası, AK Parti'nin iş görüş biçimi FETÖ ile mücadele konusunda çuvallamıştır ve çuvallamaya devam etmektedir." görüşünü dile getirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla eski başbakanlar Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan ile şehitleri rahmetle yad ettiğini söyledi.

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in Muğla'da cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili olarak da Zengin, "Kadına şiddet ile ilgili AK Parti olarak o kadar cezaları artırdık, yaptırımlar getirdik ama tüm bunlara rağmen şiddeti önlemek için özel bir gayrete ihtiyaç var; birbirimize saldırmak yerine birlikte kafa yoralım. Kadın meselesi ayrışacağımız değil birleşeceğimiz bir mesele. Cezaları artırarak bu meseleyi çözemeyiz. Bunların sonlanmasıyla alakalı zihinsel dönüşüme ihtiyaç var." değerlendirmesini yaptı.

Zengin, AK Parti'nin FETÖ'nün temizlenmesi ve hak ettikleri cezaları almasıyla ilgili en ufak bir tereddüdü olmadığını ve bu gayretlerin sonuna kadar devam edeceğini belirtti.



