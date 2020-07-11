TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından, Danışma Kurulunda anlaşma sağlanamadığı için CHP, HDP ve İYİ Parti'nin bazı konularda Meclis araştırması açılması için verdikleri önergelerinin öngörüşmelerinin bugün yapılması önerileri ele alındı.

Yapılan görüşmelerin ardından, İYİ Parti'nin "İmtiyaz hakkı ve özelleştirme uygulamaları", HDP'nin "1 Haziran normalleşme süreci sonrası bazı illerde artan vaka sayılarına" ilişkin grup önerisi kabul edilmedi.

Daha sonra CHP'nin "Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında yaşanan 2. patlama" ile ilgili verdiği araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi ele alındı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Bir komisyon kuralım, bunu denetleyelim. Bunun partisi olmaz. Sakarya milletvekili olarak bu olaylar bir daha olmasın diye uğraşalım istiyorum. Sizden destek istiyorum." dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, soruşturmanın devam ettiğini, adli ve idari bütün işlemlerin yapıldığını ifade etti.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerilerinde MHP'nin kürsüden söz almadığını, ancak konunun önemine binaen konuştuğunu ifade etti.

Avukat olarak bu fabrikalara karşı mücadele ettiğini, kapanması için elinden gelen bütün gayreti sarf ettiğini ifade eden Bülbül, "Bu araştırma önergesinde ortaya çıkacak tavır üzerinde suçlu suçsuz ayrımına gidilmesi doğru olmaz. Grup önerisi oylanacak. Nasıl ki siz iktidarın çıkardığı kanunlara destek olmanıza rağmen burada el kaldırıp kabul oyu vermediğiniz gibi siyasi olarak yaptığınız çalışmalara da MHP olarak biz bu grup önerilere destek vermiyoruz. Buna destek vermememiz bu kazayla ilgili bigane, ilgisiz kaldığımız, ilgi alaka göstermediğimiz anlamını taşımaz. Her platformda meselenin takipçisi olacağız." değerlendirmesini yaptı.

CHP"li Özkoç, "Buna siyasi mesele olarak bakmayın. Birlikte bir kararı alalım." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 27. dönemde CHP, İYİ Parti ve HDP'nin verdiği grup önerisi sayısının 370 olduğunu bildirdi.

Verilen grup önerilerine saygıları olduğunu ve hemen hemen büyük çoğunluğunun da önem atfettikleri konular olduğunu dile getiren Akçay, "Bu grup önerilerinin neden verildiğini hepimiz biliyoruz ama halka yanlış aksettirme söz konusu oluyor. 27. dönemde kabul edilen bütün grup önerileri 5 siyasi partinin ortak önerisiyle kabul edilmiştir. Kimse niye 'ret' oyu verdi diye suçlanamaz. Biz nasıl bu grup önerilere saygı duyuyorsak, MHP'nin tutumu da saygıyla karşılanmak durumundadır." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yargıya intikal etmiş bir süreç bulunduğunu anımsatarak, "Yargıya intikal etmiş bu konunun olgunlaşmasını ve çalışmaların devam etmesini beklememiz gerekir. Diğer taraftan bütün siyasi partilerin uzlaşısıyla daha sonraki süreçte bu öneri değerlendirebilir." diye konuştu.

CHP'li Grup Başkanvekili Özkoç, bölge milletvekili arkadaşlarının bunu bir siyasi mesele haline getirmeyeceğini gayet iyi bildiklerini belirterek, "Bunu siyasi malzeme haline getirmem, getirilmesine de izin vermem. Gerekirse ben araştırma önergemi geri çekerim. Bütün siyasi partiler olarak bu öneriyi getirelim." karşılığını verdi.

MHP Grup Başkanvekili Akçay, partisinin bu konuyla ilgili aldığı tutumun, bu grup önerisi üzerinden sorgulanmasına karşı olduklarını dile getirdi. Akçay, Özkoç'un, araştırma önergesini "bir siyasi istismar yaratmak için getirmediğine olan itimadının tam olduğunu" vurguladı.

Yapılan oylamada, grup önerisi kabul edilmedi.



