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TBMM Eski Başkanı Yıldırım’dan Muş Belediyesi’ne Ziyaret

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27 Ağustos 2019 Salı 18:22
TBMM Eski Başkanı Yıldırım’dan Muş Belediyesi’ne Ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Eski Başkanı AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Muş Belediyesi’ni ziyaret etti


Belediye Başkanı Feyat Asya, meclis üyeleri ve birim amirleri tarafından tarihi hizmet binası önünde karşılanan Yıldırım, başkanlık makamına geçti. Burada söz alan Başkan Feyat Asya, 2014 yılından bugüne kadar görev süresi içindeki hizmetler hakkında Yıldırım’a kısaca bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Asya, “Ülkemizin hemen hemen her noktasına yaptığınız projelerle halkımızın gönlüne taht kuran siz değerli büyüğümüzü ağırlamaktan onur duyarız. Bugüne kadar size getirdiğimiz projelerimizde ciddi katkı ve desteklerinizi gördük. Bundan dolayı sizlere müteşekkiriz” dedi.


“Meşakkatli bir seçim sürecinin ardından parti büyüklerimizin huzuruna yüzümü ak bir şekilde geldik” diyen Başkan Asya, “Geçen dönemimizdeki en sıkıntılı işimiz altyapıydı. Bunu yüzde 65-70 seviyelerine getirmiş bulunmaktayız. Doğalgaz döşeme çalışmaları da yüzde 90’lara ulaşmış durumda. Altyapı çalışmalarımız ile ilgili İller Bankası ve yüklenici firma yetkilileri ile yaptığımız mutabakatta bu yıl sonuna kadar tüm ara ve ana cadde ve sokaklardaki içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının döşemesinin tamamlanmasını planlıyoruz. Bunu yaptıktan sonra şehrimizin bir bütün üstyapısını yenilemek üzere gerekli çalışmaları başlatmayı hedefliyoruz. Göreve başladığımızda 43 bin metrekare olan yeşil alan kapasitesini 400 bin metrekareye çıkarmayı başardık. Aynı şekilde sosyal ve kültürel anlamda mahallelerimizde kadın kültür merkezi ve bilgi evleri inşa ederek vatandaşlarımızın bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırdık” ifadelerini kullandı.



Başkan Asya konuşmasını şu şekilde sürdürdü:


“Bu dönem için yaklaşık 17 projenin yapımını vaat ettik. Bunların en önemlilerinden biri olan Alparslan 2 barajından içme suyu teminiydi. Malazgirt Zaferi etkinliklerimize katılmak üzere ilimize teşrif eden Sayın Cumhurbaşkanımıza konuyu arz ettim. Tarım ve Orman Bakanlığımız program sonrası gerekli çalışmaların yapılacağına dair hemen resmi hesaplarından açıklama yaptılar. Bu konuda sizlerin de desteğini bekliyoruz. İçme suyu temini öncesi depoların ve hatların yenilenmesi gibi hazırlıklarımızı tamamlanmış bulunmaktayız.”


Başkan Asya sunumunun ardından Kale Mahallesinde yapılan yol genişletme ve kamulaştırma projesi ile Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üstyapı projeleri ile ilgili TBMM Eski Başkanı Yıldırım’dan destek istedi.


TBMM Eski Başkanı İzmir Milletvekili Yıldırım ise yaptığı konuşmada, “Muş gibi kadim bir şehre belediye başkanlığı yapmak büyük bir onurdur. Ustalık dönemine geldiğimiz bu süreçte en kısa sürede şehrin altyapısından çıkıp üstyapısına geçmeniz ve gözle görülebilen işler yapmanızdır. Bunların da üstesinden geleceğinize inancım tamdır. Herşey olur ve yapılır ancak önce kardeşlik, huzur, güven içerisinde insanların rahatça seyahat edebileceği bir ortam olmasıdır. Bu noktada önemli bir mesafe kat ettiğimiz ortada. Bunun sürdürülebilirliğini sağlamak için daha fazla mesai harcamalıyız. İnşallah el birliği ile bunların üstesinden geliriz. Ben tekrar sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” şeklinde konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından Başkan Asya ziyaret anısına Yıldırım’a hediye takdim etti. Ziyaret sonrası belediye hizmet binasında bulunan nikah salonunda Remzi ve Gamze çiftinin nikahları kıyıldı. Başkan Asya’nın kıydığı nikahta TBMM Eski Başkanı Yıldırım şahitlik yaptı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 18:22
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