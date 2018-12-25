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TBMM çatısı altında skandal! Barış Atay, darbe çağrısına destek verdi

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP Hatay Milletvekili olarak Meclis'e giren terör sevici Barış Atay, sanatçı müsveddeleri Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in tehdit içeren sözleri için, "Altına imzamı atarım" ifadelerini kullandı.

25 Aralık 2018 Salı 22:32
TBMM çatısı altında skandal! Barış Atay, darbe çağrısına destek verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan için imalı şekilde tehdit dolu sözleri nedeniyle Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatılması, Barış Atay'ı rahatsız etti.

Terör destekçisi Atay, darbe çağrısı yapan bu cümlelere "Altına imzamı atıyorum." ifadelerini kullanarak destek çıktı.

Eleştirel sanatmış!

Halk TV'de yayımlanan Halk Arenası programına konuk olan sanatçı müsveddeleri Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, Uğur Dündar'ın öncülüğünde içlerindeki bütün kin ve nefreti kusmuşlardı.

Yaklaşan seçimlere atıfla "her şeyin sandıkta çözülmediğini" söyleyen Metin Akpınar, iç savaş çağrısıyla başlattığı konuşmasını darbe çağrısıyla sonlandırırken, kendi demokrasi anlayışlarının tesis edilmemesi durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atıfla "Demokrasiye ulaşamazsak belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler." gibi ifadeler kullanmıştı.

Terör sevici sözde milletvekili Barış Atay ise bu tehdit cümleleri için, "Eleştirel sanata tahammülsüzlük faşizme özgü bir anlayıştır." şeklinde konuştu.

(aksam.com.tr)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 22:32
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Müjdat Gezen
  3. Uğur Dündar
  4. Barış Atay
  5. Metin Akpınar

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