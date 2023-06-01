  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı: Vergi muafiyeti rakamı bakın ne kadar, ne zaman? Türkiye peş peşe talimatı verdi

Ha bu da birilerine kapak olsun! Türkiye’den müthiş hamle! Resmen dudak uçuklattı

Bay bay Kemal sonunda koltuğu bırakıyor mu? Kılıçdaroğlu'ndan istifa açıklaması

Merkez Bankası'ndan flaş karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Rus petrol ihracatı Ukrayna işgali sonrası en yüksek seviyeye ulaştı

Gümüşhane, Tokat, Çorum, Zonguldak, Sivas, Yozgat ve Karabük’te yaşayanlar dikkat! Ölümlere neden oluyor

Bu tahmin yatırımcıyı kuyumcuya koşturur! Altınla ilgili bomba öngörü az önce geldi

Almanya ülkesinden flaş açıklama! Beyaz yakalılar için fırsat geldi! Bakın, o tarihe kadar binlerce kişiyi alacaklar

Yabancı yatırımcılardan Mehmet Şimşek için flaş talep! Türkiye'den bakın ne istediler

CHP'ye oy vermeyenler fişlendi! İzmir'de rezalet
Gündem TBMM çağrısız toplanıyor! Yemin töreninin detayları
Gündem

TBMM çağrısız toplanıyor! Yemin töreninin detayları

Yeniakit Publisher
2023-06-01 20:02:00 -
TBMM çağrısız toplanıyor! Yemin töreninin detayları

Milletvekilliği seçiminin kesin sonuçlarının açıklanmasından sonra TBMM 28. Dönem 1'inci Yasama Yılı Cuma günü düzenlenecek yemin töreniyle açılıyor.

Meclis Genel Kurulu'nda ilk olarak Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli yemin edecek. Bahçeli'nin ardından illerin alfabetik sıralamasına göre milletvekilleri kürsüden ant içecek. İçtüzüğe göre, en genç altı milletvekili, geçici olarak katip üyelik yapacak.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) milletvekili genel seçimi kesin sonuçları ilan edildi. İlanın ardından TBMM Genel Kurulu, Meclis İçtüzüğü'ne göre, yarın saat 14.00'te çağrısız toplanacak.

İlk oturumu Bahçeli yönetecek

Yeni yasama döneminin ilk birleşiminde milletvekilleri yemin edecek. Genel Kurulun ilk birleşimini, MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, en yaşlı üye sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olarak yönetecek.

TBMM Genel Kurulu'nda ilk olarak Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli yemin edecek. Bahçeli'nin ardından illerin alfabetik sıralamasına göre milletvekilleri kürsüden ant içecek.

Yemin metni!

Milletvekilleri, Anayasa'da yer alan yeminde şu ifadeleri kullanacak:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.

Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başında yemin edebilecek. Ant içmekten imtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
“Erbakan Hoca’nın çocukları ihanet etti” diyen Karamollaoğlu’na sert çıkış
Gündem

“Erbakan Hoca’nın çocukları ihanet etti” diyen Karamollaoğlu’na sert çıkış

20. dönem Zonguldak Milletvekili Saadet Partisi Eski Genel Başkan Yardımcısı Necmettin Aydın, “Çocukları, Erbakan Hocamızın emanetine ihanet..
Ah İmamoğlu ah! İstanbul'da metro arıza yaptı! İşine geç kalan vatandaşlar isyan etti
Gündem

Ah İmamoğlu ah! İstanbul'da metro arıza yaptı! İşine geç kalan vatandaşlar isyan etti

Metro İstanbul'un twitter hesabından yapılan paylaşımda, “M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yaman..
Keçi boynuzu kürü nasıl yapılır? Gram kadar yeter, vitamin fışkırıyor! Altında yatan faydalarına bakın, belli oldu! Yapın, Şifaya kavuşun
Kadın - Aile

Keçi boynuzu kürü nasıl yapılır? Gram kadar yeter, vitamin fışkırıyor! Altında yatan faydalarına bakın, belli oldu! Yapın, Şifaya kavuşun

Evde kolay bir şekilde yapabileceğiniz kürlerden birisi de keçiboynuzu kürü olarak biliniyor Sadece... Geçmişten günümüze pek çok bitkiden t..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23