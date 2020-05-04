TBMM Başkanlığından, TBMM TV ile ilgili iddialara ilişkin açıklama

TBMM (AA) - TBMM Başkanlığı tarafından TBMM TV ile ilgili iddialara ilişkin, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile bir protokol imzalandığı ancak fiyat ve teknoloji araştırmasının halihazırda devam ettiği, karar verilmiş bir şartnamenin bulunmadığı bildirildi.

CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner'in TBMM TV ile ilgili iddiaları üzerine Meclis Başkanlığından açıklama yapıldı.

Açıklamada, TBMM TV'nin 1994 yılında kurulduğu günün teknolojisiyle bugüne kadar hizmet verdiği belirtilerek Genel Kurul Salonu'nda hizmet veren robotik kontrollü kamera sisteminin, 1997'de temin edildiği şekliyle kullanılmaya çalışıldığını, arızalanan parçaların, 10 yıllık yedek parça bulundurma süresi dolduğu için kullanım ömrünü doldurduğu kaydedildi.

Eskiyen cihazların yenilenmesi ve tümüyle modernizasyonu için 2015 yılından bu yana TBMM bütçesinden ödenek ayrıldığını, ancak yenileme hizmetinin gerçekleştirilmediğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ömrünü tamamladığı için hizmet vermekte zorlanılan sistemin yenilenmesi bir zaruret olarak bulunduğu için TBMM TV'nin yenilenmesi, 2020 yılı yatırım planı çerçevesinde tekrar değerlendirmeye alınmış ve bu kapsamda 2020 yılı TBMM Bütçesine 39.500.000 TL ödenek konulmuştur.

Takdir edilir ki bütçe çalışmaları bugün karar verilen ve uygulanan harcama kalemlerinden olmayıp planlaması bütçe yılı öncesinde gerçekleştirilmektedir. TBMM İçtüzüğü'nün 54. maddesi uyarınca Genel Kurulun toplantı günlerinde televizyon yayını yapan TBMM TV'nin TRT ile yayın konusunda tam uyumunun sağlanması, milletvekili sayısının 600'e çıkması nedeniyle mevcut kameraların yetersiz kalması, sistemin halen SD çözünürlükte görüntü vermesi hususları göz önüne alınarak geleceğe dönük yatırım anlayışıyla kamu yararının en üst düzeyde gözetilmesi amacıyla mevcut yayın sistemine günümüz teknolojisine en uygun yayın yapabilecek yeteneklerin kazandırılması planlanmıştır.

Bu kapsamda T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile bir protokol imzalanmıştır. Söz konusu iş için ayrılan bütçe çerçevesinde en uzun ömürlü ve ekonomik teknolojinin temini için Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile yapılan protokol çerçevesinde fiyat ve teknoloji araştırması halihazırda devam etmektedir. Karar verilmiş bir şartname bulunmamaktadır."

Açıklamada, "İddia edilen 4K sistemin temin edilmesi halinde oluşacağı iddia edilen 3-10 milyon euroluk fark, 23-76 milyon TL'ye karşılık gelmektedir ki, tüm kalemler ve KDV dahil ayrılan toplam bütçe 39.5 milyon TL'dir. Ayrılan bütçe göz önünde bulundurulduğunda iddianın doğruluğu, sadece rakamsal olarak bile gerçekleşmesi mümkün olmayacak seviyededir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun, Cihaner'i arayıp, iddiasında geçen rakamların yanlışlığını belirterek bilgi verdiği kaydedildi.

