THY - İstanbul
0553 313 94 23

TBMM Başkanı Yıldırım'dan Zafer Bayramı mesajı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:59
TBMM Başkanı Yıldırım'dan Zafer Bayramı mesajı

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda Necip milletin tarihindeki en büyük destanlardan birinin İstiklal Savaşı olduğunu belirten TBMM Başkanı Binali Yıldırım, hürriyet ve istiklali korumak gayesiyle emperyalist güçlere karşı yazılan bu destanın, şanlı tarihe altın harflerle kaydedildiğine işaret etti.

"19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'dan verilen işaret ile başlayan ve 30 Ağustos 1922 tarihinde kazandığımız büyük zafer ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun temeli atılmıştır. Afyon Kocatepe’de kazanılan zafer ile şanlı milletimizin tarihin öznesi olduğu ve milletler ailesinin şerefli bir üyesi olduğu bütün dünyaya ilan edilmiştir."

"Asil milletimiz şer güçlere fırsat vermemiştir"

Yıldırım, 26 Ağustos'ta Afyon Kocatepe'den başlatılan büyük taarruzun, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da zaferle taçlandırıldığına değindi.

"İstiklal Savaşı'nın son safhasını teşkil eden savaşta, düğüne gider gibi şehadete koşan kahraman ordumuzun önünde hiçbir engelin duramayacağı bütün dünyaya gösterilmiştir. Tarihinde esaret yüzü görmemiş asil milletimiz, varlığını hedef alan saldırılar karşısında büyük bir sorumluluk şuuru ile hareket ederek, istikbalini karartmak isteyen şer güçlerine fırsat vermemiştir. Bu şuurun en müşahhas örneklerinden biri de 15 Temmuz 2016'de yaşanmıştır. Bağımsızlık ve hürriyet aşığı ecdadımızın mücadele ruhundan aldığı şuur ile hareket eden milletimiz, istilacı, işgalci emperyalistlerin devletimize sinsice sızan iş birlikçileri eliyle gerçekleştirmek istedikleri darbe girişimini bastırarak büyük bir vatanseverlik örneği sergilemiştir."

"96 yıl önce yaşanılan zafer, bugün de aynı övünçle kutlanıyor"

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşku, heyecan ve gururu hatırlattığını bildiren Yıldırım, 96 yıl önce yaşanılan zaferin, bugün de aynı övünçle kutlandığını vurguladı.

Yıldırım, dünyanın bütün mazlum milletlerinin bağımsızlığa olan inancını kuvvetlendiren büyük zafer vesilesiyle Başkomutan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Savaşı'nın gazi ve şehitlerini rahmet, minnet, şükranla andı.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:59
  1. Türkiye
  2. Samsun
  3. Atatürk
  4. Türkiye Büyük Millet Meclisi
  5. Türkiye Cumhuriyeti
  6. Mustafa Kemal Atatürk
  7. Binali Yıldırım
  8. 19 Mayıs
  9. Afyon
  10. Gazi Mustafa Kemal
  11. Kocatepe
  12. Dumlupınar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ormandan gelen domuz sürüsünü elleriyle besledi!
    1. Ormandan gelen domuz sürüsünü..
    2. Bakan Albayrak konuşuyor- CANLI
    3. İran rest çekti: Biz de anlaşmadan..
    4. Soma faciasında gerekçeli karar..
    5. İkiyüzlülüğün böylesi! Dün 'Cumartesi..
    6. İstanbul KYK yurtları
    7. Hulusi Akar'a Bosna'dan fahri..
    8. AK Parti’ye karşı Marksist-Liberal..
    9. Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?
    10. 2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    11. Gadiri hum bayramı nedir?
    12. Üniversite tercih sonuçları ne zaman..
    13. TÜRGEV Diyarbakır yurt başvuruları
    14. Hükümetten 150 milyar dolarlık adım!
    15. Ayetullah Ali Hamaney'den açık uyarı!..
    16. Üç gün önce evden ayrılan kız çocuğu..
    17. TÜRGEV İzmir yurtları adresleri ve..
    18. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler: Son..
    19. Çorum'da oyun oynayan 3 kardeş buldu!..
    20. 37. devriye faaliyeti gerçekleştirildi
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Fatih Altaylı: Trump'a minnettarım
    Fatih Altaylı: Trump'a minnettarım
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Özel okul teşvik başvuru formu
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor