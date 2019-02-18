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TBMM Başkanı Yıldırım’dan veda

İstanbul Belediye Başkanlığına adaylığı nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı (TBMM) görevine veda eden Binali Yıldırım, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile muradımız Türkiye’de daha uzun süreli ve istikrarlı yürütme sistemini tesis etmektir” dedi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 22:52
TBMM Başkanı Yıldırım’dan veda

İstanbul Belediye Başkanlığına adaylığı nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı (TBMM) görevine veda eden Binali Yıldırım, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile muradımız Türkiye’de daha uzun süreli ve istikrarlı yürütme sistemini tesis etmektir” dedi.


Yıldırım, TBMM eski başkanları ve milletvekillerine TBMM Tören Salonu’nda veda yemeği verdi. Yemeğe eski TBMMBaşkanlarından İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Cemil Çiçek, Bülent Arınç, Köksal Toptan, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti temsilcileri katıldı. Yıldırım, milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada yaklaşık 20 milletvekilinin belediye başkan adaylığı için başvuracağını belirterek, “Bugün itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi görevimden çekileceğim. Bu yemekten sonra yapacağım ilk iş ayrılma dilekçesini Türkiye Büyük Millet Meclisine teslim etmek olacak. Yarın sabahta inşallah saat 9’da yeni başkan seçilinceye kadar görevi İstanbul Milletvekili Celal Adan’a devredeceğim” ifadelerini kullandı.


Yıldırım şöyle konuştu:


“Yeni sistemin asıl amacı yasama, yürütme, yargı erklerinin yetkileri, sorumluluklarını daha iyi tanımak ve diğer yandan da istikrarı teminat altına almak olmuştur. Kamu yönetiminde, bürokraside, yönetim şeklinde köklü bir değişiklik getiren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi tümüyle yasama ve denetim, ayrıca temsil görevlerine odaklanmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin önemli bir amacı da yürütmede bürokrasiyi hızlandırmak ve istikrarı temin ettirmektir. Türkiye’de 99 yılda 65 hükümet kurulmuştur. 65. Hükümetin başbakanı ve parlamenter sistemin son başbakanı olarak da şekilde görüldüğü gibi. Kısacası hükümetin ömrü ortalama 1,5 yıl olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile muradımız Türkiye’de daha uzun süreli ve istikrarlı yürütme sistemini tesis etmektir. 27. döneme 600 milletvekili ile başladık. Yani 50 milletvekili ile daha fazla milletvekili ile 27. döneme başladık.”


Yıldırım, TBMM’de yaptıkları değişikliklerden bahsederek, “Milletvekili sayımızın 600’a çıkması sebebiyle takdir edersiniz ki Halkla İlişkiler binamızda bazı ihtiyaçlar hasıl oldu. Komisyon, personel odalarında düzenleme yapma ihtiyacı oldu. 53 yeni çalışma yeri milletvekillerimiz için yer oluşturduk. Yeni sisteme göre düzenlemeler yaptık. Hükümet, komisyon ilişkileri bakımından Mecliste, Genel Kurulda birtakım değişikliklere gittik” şeklinde konuştu.


Yıldırım, Mecliste yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Genel Kurulumuz 57 birleşim gerçekleştirildi. Toplam 482 saat çalışma yapıldı. Komisyonlarda 495 saat çalışıldı. Başkanlığımıza yönlendirilen 30 soru önergesi cevaplandırıldı. Milletvekillerimiz tarafından 837 araştırma önergesi verildi. Önergelerin 11’i görüşüldü” diye konuştu.


Yıldırım, kendisi ile ilgili sinevizyon gösterimi sırasında zaman zaman duygulu anlar yaşadı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 22:52
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