TBMM Başkanı Yıldırım: Sıkıntı arızidir

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ekonomideki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Yaşadığımız bu günlerdeki sıkıntı arızidir, tedavi ve telafi edilecek niteliktedir. Tehdit ve spekülasyonla ekonomimiz üzerinde oluşturulmak istenen bulutlar, alınan önlemlerle dağıtılacaktır." dedi.