TBMM Başkanı Yıldırım: Sıkıntı arızidir
Ekonomideki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunana TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Yaşadığımız bu günlerdeki sıkıntı arızidir, tedavi ve telafi edilecek niteliktedir. Tehdit ve spekülasyonla ekonomimiz üzerinde oluşturulmak istenen bulutlar, alınan önlemlerle dağıtılacaktır." dedi.13 Eylül 2018 Perşembe 13:18
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ekonomideki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Yaşadığımız bu günlerdeki sıkıntı arızidir, tedavi ve telafi edilecek niteliktedir. Tehdit ve spekülasyonla ekonomimiz üzerinde oluşturulmak istenen bulutlar, alınan önlemlerle dağıtılacaktır." dedi.
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