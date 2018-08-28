TBMM Başkanı Yıldırım Bakü'ye gitti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, özel uçak "ANA" ile saat 18.23'te Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.

Yıldırım'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile diğer yetkililer uğurladı.

TBMM Başkanı Yıldırım ile TBMM Katip Üyesi Emine Sare Aydın Yılmaz ve İsmail Ok, Meclis İdare Amiri Kadim Durmaz, AK Parti İstanbul Milletvekili Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut da Bakü'ye gitti.