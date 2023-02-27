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Siyaset TBMM Başkanı Şentop’un Malatya’da meydana gelen depreme ilişkin mesajı
Siyaset

TBMM Başkanı Şentop’un Malatya’da meydana gelen depreme ilişkin mesajı

Bugün Malatya'da meydana gelen 5,6 şiddetindeki depremin ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şahsi Twitter hesabından geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 21:56:00 -
TBMM Başkanı Şentop’un Malatya’da meydana gelen depreme ilişkin mesajı

Başkan Şentop’un mesajı şöyle: “Malatya Yeşilyurt'taki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi; riskli binaların etrafında bulunulmaması çok önemli.”

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