TBMM Başkanı Şentop’un Malatya’da meydana gelen depreme ilişkin mesajı
Bugün Malatya'da meydana gelen 5,6 şiddetindeki depremin ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şahsi Twitter hesabından geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Başkan Şentop’un mesajı şöyle: “Malatya Yeşilyurt'taki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi; riskli binaların etrafında bulunulmaması çok önemli.”