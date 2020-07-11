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Aktüel

TBMM Başkanı Şentop'tan Srebrenitsa mesajı:

"Srebrenitsa'daki katliamın gerçek sorumlusu Batı'dır. İnsanlar soykırıma uğrarken onları koruma sözü veren Batılı askerler sadece seyretti"

Yeniakit Publisher
2020-07-11 18:11:44 -
TBMM Başkanı Şentop'tan Srebrenitsa mesajı:

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Srebrenitsa’daki katliamın gerçek sorumlusu Batı'dır. İnsanlar soykırıma uğrarken onları koruma sözü veren Batılı askerler sadece seyretti." ifadesini kullandı.

Şentop, Twitter'daki hesabından, Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Şentop, mesajında, "Srebrenitsa’daki katliamın gerçek sorumlusu Batı'dır. İnsanlar soykırıma uğrarken onları koruma sözü veren Batılı askerler sadece seyretti. Topraklar ölüm tarlalarına dönüştü, yürekler yandı. İnsan olmanın asgari vicdanını taşımayanların maskelerinin düştüğü yerdir Srebrenitsa." değerlendirmesinde bulundu.

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