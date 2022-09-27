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Siyaset TBMM Başkanı Şentop’tan şehit polis için taziye mesajı
Siyaset

TBMM Başkanı Şentop’tan şehit polis için taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer için şahsi Twitter hesabından taziye mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-09-27 15:09:00 -
TBMM Başkanı Şentop’tan şehit polis için taziye mesajı

Yeni Akit  Ankara

Meclis Başkanı Şentop mesajında şu ifadelere yer verdi: "Mersin'de Polisevi’ne teröristler tarafından yapılan melun saldırıda şehadete yükselen polisimiz Sedat Gezer’e Cenab-ı Hak’tan rahmet, yaralanan polisimize acil şifalar diliyorum. Türkiye terörle mücadelesine kararlılıkla devam edecektir. Aziz milletimizin başı sağolsun"

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