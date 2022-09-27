TBMM Başkanı Şentop’tan şehit polis için taziye mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer için şahsi Twitter hesabından taziye mesajı paylaştı.
Yeni Akit Ankara
Meclis Başkanı Şentop mesajında şu ifadelere yer verdi: "Mersin'de Polisevi’ne teröristler tarafından yapılan melun saldırıda şehadete yükselen polisimiz Sedat Gezer’e Cenab-ı Hak’tan rahmet, yaralanan polisimize acil şifalar diliyorum. Türkiye terörle mücadelesine kararlılıkla devam edecektir. Aziz milletimizin başı sağolsun"