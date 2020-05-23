  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BOREL’e yurt dışından yoğun talep! Borlu dezenfektan BOREL Avrupa yolcusu

Mehmet Vargün kimdir nerelidir? Mehmet Vargün neden görevden alındı?

Muhittin Şimşek kimdir nerelidir? Muhittin Şimşek hayatı biyografisi

Ethem Çakır kimdir nerelidir? Ethem Çakır hangi göreve atandı?

Mehmet Baykan kimdir nerelidir? Mehmet Baykan hayatı biyografisi
için kalan
Aktüel

TBMM Başkanı Şentop’tan Ramazan Bayramı mesajı

Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, mesajında, “Aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 15:00:51 -
TBMM Başkanı Şentop’tan Ramazan Bayramı mesajı

Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, mesajında, “Aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Yaşanan sıkıntılı günlerin geride kalmasına ve bütün hastaların şifa bulmasına vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. TBMM Başkanı Şentop, mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Benzersiz bir ibadet olan oruca ev sahipliği yapan rahmet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif’i tamamlıyoruz. Cenab-ı Hakk’a sonsuz şükürler olsun. Ramazan ayında tutulan oruçlarla vücut bulan iklim, belli sınırlara uymanın çok ötesinde, sabrın, tefekkürün ve yaşadığımız hayatla ilgili samimi bir muhasebenin manevi atmosferidir aynı zamanda. Malum salgın sebebiyle bu Ramazan daha öncekilerde olduğu gibi, sevdiklerimizle, dostlarımızla iftar sofralarında birlikte olamadık. O yüzden biraz buruk ve hüzünlü geçti bu güzel günler. Şimdi yeryüzünün her köşesinde oruçla ve ibadetleriyle Rabbi’ne yönelen herkes için bayram vakti. Aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Yaşanan sıkıntılı günlerin geride kalmasına ve bütün hastaların şifa bulmasına vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı